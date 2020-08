IU denuncia "manipulación" en el asilo San José "para proteger a la dirección"

Izquierda Unida ha advertido, a través de un comunicado, que "no va a adoptar una posición neutral en el conflicto abierto entre los trabajadores de la Fundación Centro de Acogida San José y la dirección de la misma". A juicio de la coalición de izquierdas, "después de contrastar la información recibida en las reuniones de la junta patronal y contrastarla con los empleados del asilo, resulta evidente que están pasando cosas sumamente graves". Asuntos de los que "los patronos no están siendo debidamente informados y que exceden de las decisiones concretas que la junta patronal ha ido adoptando y tienen que ver con el trato que reciben, día a día, los empleados tanto del asilo como del albergue, un trato que afecta no sólo a la plantilla sino también a los residentes".

Del mismo modo, IU Jerez advierte que en las juntas patronales "se está vendiendo sólo una versión de lo que está pasando y, lo que es peor, se está tratando de hacer ver, la propia redacción de las actas así lo indica, que la información trasladada por la dirección y las explicaciones vertidas por ésta y por los miembros del gobierno local en la Junta, son compartidas por el conjunto de los patronos". Algo que, según el partido, "no es real dado que la mayoría de patronos se han limitado a recibir información, sin manifestarse y sin votar, en ningún caso, las conclusiones que se extraen de dichas informaciones".

A juicio de Violeta Márquez, patrona de IU por Adelante en la Fundación Centro de Acogida San José, “nos dan su versión de los hechos, la suya, y se trata de hacer ver que todos los patronos compartimos esa versión, cosa que es completamente falsa, como puede ratificar el resto de patronos. Luego es evidente que se están tratando de usar las juntas patronales para legitimar la forma de actuar de la dirección del centro”.

Así las cosas, Izquierda Unida adelanta que pedirá "la asunción de responsabilidades" pues considera "de suma gravedad los hechos que están denunciando los trabajadores así como el hecho de que las juntas patronales, lejos de servir para contrastar estas denuncias y abordarlas con honestidad en busca de soluciones a los evidentes problemas que están poniendo los trabajadores, se estén intentando usar de manera sesgada para legitimar la gestión diaria del Asilo frente a las denuncias de la plantilla".