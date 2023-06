Inés Arrimadas: "Todas las etapas empiezan y acaban"

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos y ex líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves que deja la política. En una comparecencia de apenas cinco minutos, la política jerezana ha recordado que la formación naranja ya había explicado su decisión de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio, que se han convocado de manera anticipada. "Es una decisión que no solo comparto plenamente sino que he defendido con firmeza en todos los órganos de decisión de mi partido. Es una decisión difícil pero es la decisión más responsable para España y más inteligente para el espacio de centro liberal en nuestro", ha dicho.

Asimismo, ha comunicado su "decisión personal" de "poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen". "Estos 10 años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un período crucial para la historia de España", ha detallado Arrimadas, quien la pasada Semana Santa confirmó que había fijado su residencia en Jerez.

Durante su comparecencia, ha reconocido que durante su trayectoria política ha cometido "errores y aciertos" pero ha recalcado que "pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que eran lo mejor para nuestro país. Hoy no puedo resumir todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido todo lo que he disfrutado... pero sí hay una palabra que puede resumir todo lo que siento es gracias".

Tras agradecer el trato recibido por parte de sus compañeros, Inés Arrimadas se ha dirigido especialmente a los ciudadanos de Cataluña por ser "esa tierra donde decidí vivir, donde trabajé unos años, donde me afilé a Ciudadanos, donde me comprometí políticamente por primera vez y a esa tierra donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera política representando al partido que levantó la voz, al partido que rompió el silencio y que se enfrentó por primera vez con éxito al régimen nacionalista".

"Con esa victoria -ha continuado- demostramos que la única vía para vencer al nacionalismo es hacerle frente sin complejos. Gracias a todos los catalanes que con valentía fueron a votar a las urnas y frenaron democráticamente el golpe de estado de 2017". "Por todo esto y por mucho más, Ciudadanos sigue siendo la referencia constitucionalista en Cataluña y lo seguirá siendo", ha añadido.

Arrimadas se ha mostrado "orgullosa" de haber podido participar "de una u otra forma en hecho histórico de cambiar el Gobierno de Andalucía, el hecho histórico de formar un grupo de liberales españoles en el Parlamento europeo y gobernar en muchos lugares de España haciéndolo bien, con gran reconocimiento social y sin una mancha de corrupción". "Ha subido el listón de limpieza y de ética", ha asegurado, señalando que Ciudadanos ha sido el partido que "abrió el debate de muchas reformas que parecían imposibles pero que hoy son una exigencia social".

De cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, la política jerezana ha reconocido que se celebrarán "en un momento crucial para el futuro de nuestro país". "Le deseo mucho acierto a los gobernantes que salgan de esta cita electoral porque España lo necesita", ha manifestado.

Por último, ha recalcado que este jueves comienza su "nueva etapa al margen de la política" pero "mantengo mi compromiso con la España en la que creo porque, como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas". "Todos hacemos España, todos construimos España, porque todos somos España y esa es la grandeza. Por esta España de ciudadanos libres e iguales voy a seguir luchando y la mejor hora de España estoy convencida que está por venir", ha concluido.