García Tejerina, de visita ayer en la provincia, asistió en Jerez a la junta directiva de Asaja-Cádiz y, de paso, aprovechó para recoger el premio Cristóbal Cantos que le otorgó la organización agraria. La ex ministra está convencida de que los andaluces han ganado con la llegada del PP al Gobierno andaluz, un cambio que ya se aprecia en el campo y que también se verá en la educación, asegura quien recibió un aluvión de críticas por su comparativa del bajo nivel educativo de los niños andaluces respecto a los de Castilla y León, su tierra natal. “No fue un juicio de valor, sino un dato objetivo”, esgrime la responsable del PP, no sin lamentar que la ex presidenta andaluza, Susana Díaz utilizara entonces “a los niños de pantalla para tapar su mala gestión”.

–¿Qué le trae de nuevo por Jerez?

–El PP siempre está del lado de los agricultores y ganaderos y me trae llevarles el mensaje de que somos el partido del campo español, el partido que siempre ha estado con ellos, defendiendo sus intereses en Bruselas y haciendo reformas para modernizar y profesionalizar el sector. Nosotros vemos en el campo gente que trabaja mucho por sacar su explotación y no votantes, como ven otros partidos que se acercan al campo una vez cada cuatro años.

–El PP puso las bases para la reforma de la PAC. ¿Ha hecho bien el PSOE la tarea?

–Dejamos las bases para el presupuesto. En 2011, los agricultores se preguntaban ¿habrá PAC a partir de 2013?, ¿de cuánto será el recorte?. El Gobierno del PP con Mariano Rajoy a la cabeza consiguió 47.500 millones de euros y lo conseguimos porque somos un partido con mucha experiencia de negociación en Bruselas y porque siempre hemos priorizado a los agricultores y ganaderos en los presupuestos comunitarios. La propuesta inicial, estando entonces la ministra Calviño –Nadia, titular de Economía del Gobierno socialista– de directora de Presupuestos de la Comisión, era recortar un 30% las ayudas y conseguimos que el punto de partida de la negociación fuera el -5% y no el -30%. A partir de ahí, nadie conoce una intervención del presidente Sánchez ante una institución europea en la que diga que lo más importante para España es la PAC. Es decir, ante las instituciones europeas, de la mano del Gobierno socialista, la PAC ha dejado de ser una prioridad.

"Nadie conoce una intervención del presidente Sánchez ante las instituciones europeas en la que diga que la PAC es una prioridad"

–¿Volvería al Ministerio de Agricultura?

–Yo me siento patriota. Estoy en esto porque de adolescente escribía en mis carpetas una frase que vi en una pared y que decía “cuando estudies y trabajes, piensa que España alguna vez necesitará de ti”. Siempre he dicho que si alguna vez puedo aportar, estaré, pero también creo que a España se le ayuda desde lo pequeño, desde lo grande, desde lo público y desde lo privado. Por lo tanto, donde esté, estaré ayudando a construir España.

–¿Con qué se queda de su etapa ministerial?

–Ufff, el balance es tan positivo... Para mí lo más importante es la mejora de la renta media de los agricultores del 30% en seis años. Pero me quedo también con el salto cualitativo que ha dado el sector. Llevo escuchando al sector desde el año 99, cuando empecé con Loyola de Palacio, y hoy, después de mucho trabajar con ellos, veo un sector preocupado por mejorar su competitividad; por tener una agricultura más productiva, pero más sostenible; por tener dimensión; por innovar: por incorporar jóvenes y por tener mayor presencia de mujeres. Trabajando con el sector hemos cambiado el discurso y ese cambio cuantitativo lo vemos en el récord histórico de la renta, de las exportaciones y de valor en la producción final agraria. Todas esas cifras son muy importantes, pero luego hay algo que no se mide, que es la conciencia de esta nueva agricultura que la mayor parte de los agricultores y ganaderos quiere hacer y que para mí es muy importante.

–¿Ha tenido oportunidad de intercambiar impresiones con Juanma Moreno tras su estreno de presidente andaluz?

–Con él no, pero sí con la consejera –de Agricultura– Carmen Crespo. Creo que los andaluces en seguida van a ver el cambio y van a ver que otra Andalucía, donde las cosas funcionan bien, era posible y va ser posible. Ayer mismo, el presidente Moreno anunciaba 60 millones de euros para caminos rurales, mejora que llevaban años pidiendo los andaluces. Y también vamos a utilizar los fondos de la PAC, pues es especialmente doloroso ver que el Gobierno socialista de Andalucía perdía los fondos que conseguíamos traernos de Bruselas y que había que devolver porque fueron incapaces de ejecutarlos. Han pasado pocos meses, pero ya se ve que al campo se le escucha y que se va a trabajar por el campo de Andalucía.

–¿Se arrepiente de sus declaraciones en la precampaña de las andaluzas sobre el bajo nivel educativo de Andalucía?

–Tengo por principio no hacer juicios de valor. Yo di un dato –“un niño andaluz de 10 años sabe lo que uno de 8 años de Castilla y León”– de una organización que evalúa no a los niños, sino al sistema educativo. Dije que me preocupa el deterioro del sistema educativo y, tanto es así, que un objetivo claro de este gobierno andaluz es mejorar el sistema educativo, porque los gobiernos del PP quieren lo mejor para los niños estén donde estén en España. Lo que lamento es la reacción demagógica de la presidenta entonces de Andalucía –Susana Díaz–, que pone de pantalla a los niños para tapar sus malas políticas. La buena noticia es que Andalucía tiene ahora un gobierno que ofrecerá una educación de la máxima calidad. Esa es una reivindicación que hay que hacer para los niños andaluces y no esconderse detrás de ellos para tapar una mala gestión.

"Los andaluces van a ver el cambio y que otra Andalucía era posible;ya se está viendo que se va a trabajar por el campo"

–¿Pactaría con Ciudadanos?

–Bueno, el Gobierno de Mariano Rajoy se hizo sobre la base de un acuerdo con Ciudadanos. En Castilla y León, yo soy de Valladolid, también hay un acuerdo con Ciudadanos. Y esto se repite por muchos gobiernos de distinto ámbito.

–¿Y con VOX?

–No se ha dado el caso.

–¿Y si se diera?

–Bueno, nosotros somos un partido de salir a ganar, no a empatar, como dijo el presidente –del PP– Casado.

–Renunció a ser candidata a las europeas para quedarse en España. ¿No le gusta Europa?

–De mí no puede decirse que no me guste Europa. Vamos a decidir el futuro de España y puede pasar de todo. En España puede pasar lo mejor y lo peor. Podemos ver un indulto a Torra, podemos ver unos presupuestos que sacrifican a toda España para comprar el apoyo de los independentistas, podemos ver una política económica dictada por Podemos, es decir bolivariana, y estamos viendo ya con esos viernes comerciales el nuevo Plan E, que fue la chispa que prendió en gran medida la llama del drama económico que Zapatero le causó a más de tres millones de personas. Decía antes que soy patriota y, como por encima de todo lo que quiero es lo mejor para España, pues siempre he estado a disposición del proyecto de Pablo Casado, que es el único que puede parar todo esto y que España no pierda el tren del siglo XXI, el tren de la modernidad.

–¿Cuándo vamos a ver a una mujer candidata a la presidencia del Gobierno de España?

–Eso depende de todos los partidos políticos (risas). Lo que puedo decirle es que el PP es el partido de las mujeres con hechos, porque al final es el partido que ha tenido la primera presidenta de una comunidad autónoma, del Congreso de los diputados, del Senado... Las mujeres que van rompiendo esos techos de cristal siempre son del PP. Está muy bien ser la primera presidenta del Congreso, pero eso es una entre muchos millones de mujeres, y lo importante es que esos muchos millones de mujeres sean las que tengan su oportunidad, no una sola persona.