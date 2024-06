Jaime Pandelet, el triunfo de la pintura en Jerez

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ acogió este viernes la inauguración de la exposición ‘Cuando la pintura es sólo pintura’ de Jaime Pandelet. La muestra se podrá visitar hasta el 26 de julio, de lunes a viernes, de 18,30 a 20,30 horas.

Una cita en la que el autor estuvo acompañado por familiares, amigos y colegas de profesión y afición, así como por el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz; el director de este Diario, Daniel Lamparero; y el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo. Lamparero agradeció su presencia al público asistente e invitó a los jerezanos a disfrutar estos días de la obra del pintor sevillano.

Bernardo Palomo destacó que Pandelet “es pintor pintor, de los que pintan de verdad”, y añadió que la obra de Jaime Pandelet “es un bello canto a esa pintura sencilla que aporta claridad, la que abre perspectivas sin acudir a los excesos de un arte demasiado elitista. Es, en definitiva, la verdad de una creación sin un solo rodeo”.

Por su parte, Pandelet se mostró “ilusionado con esta exposición”, su segunda vez en ‘ArteaDiario’. “Es una ocasión que no quería perder sobre todo, porque llevaba ya bastante tiempo sin pintar por cuestiones laborales y retomarlo ha sido recuperar sensaciones perdidas”.

Esta muestra le ha dado un impulso a Pandelet para recuperar tiempo para pintar, “ya que la docencia muchas veces no nos lo permite con facilidad. Pero me he volcado mucho en pintar, era necesario. Ha sido ilusionante y me ha alejado de las tormentas de la educación (ríe) para acercarme a lo que me gusta, que es la pintura”.

‘Cuando la pintura es sólo pintura’ engloba una temática muy ecléctica, “hay de todo -añade- pero más enfocado a Jerez. Siguiendo mi línea de trabajo, he escogido lugares un tanto peculiares de la ciudad, pero no significativos, son espacios poco destacados, pero llenos de estética y cierta añoranza. Sitios que me agrada pintar porque no son relevantes y a mí me gusta fijarme en esas cosas”.

Precisamente, Agustín Muñoz hizo referencia a esa nostalgia que se siente en la obra de Pandelet. Labor, la de pintor, que el representante municipal ensalzó, al compaginarla también con la de docente. Asimismo, agradeció el trabajo continuado de Diario de Jerez, que celebra ahora su 40º aniversario, y el papel que juega ‘ArteaDiario’ en la ciudad como un destacado agente cultural.

Al terminar la presentación de la exposición se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ y que ofreció el jerezano Jesús Rubiales.