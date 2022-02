'Luz del Sur', donde te quedarías todo el día

María Villa y Almudena Navarro son 'Luz del Sur'. Y, ¿por qué? "Porque tenéis las dos mucha luz". Eso dijo la madre de María cuando ambas estaban buscando un nombre para su proyecto en Instagram.

El origen de esta historia está en la pandemia. "Tras ese encierro grande, ese aislamiento, decidimos usar el campo de la familia para hacer algo de yoga con amigas. Nos sentíamos tan bien que propusimos invitar a más personas para echar aquí la mañana, con un desayuno preparado por nosotras y todo. Así empezamos con unas sesiones de bienestar con respiración, yoga, el desayuno y un pequeño taller de aceites esenciales. Tuvo una gran aceptación y a partir de ahí decidimos seguir".

Un bienestar que buscan también que se convierta en una constancia en el tiempo para notar así más los resultados. Crear un hábito en la persona, que lo integren en su vida. Por ello, las sesiones que se ofrecen en 'Luz del Sur' son semanales, ya centradas en respiración y yoga, para las que hay abonos incluso.

"Cuando hay una constancia, además se puede profundizar en los ejercicios. En las clases de respiración damos las nociones básicas para luego ir profundizando, al igual que en las de yoga", explican.

María Villa es coach de respiración a través de Yoga Alliance, y sigue su formación en mindfulness, meditación y yoga, junto a Almudena Navarro, que es profesora de yoga para todas la edades y maestra en el colegio Luis Vives de Jerez. "A veces, llevamos acciones a nuestro día a día que no nos damos cuenta que son de yoga. Hay personas que tienen esas herramientas y las aplican, como el simple hecho de ser consciente de lo que haces, como cuando vas a comer y decides dejar el teléfono a un lado y concentrarte sólo en el almuerzo. Eso es karma yoga, el yoga de la acción. Estar conectado con la situación real. Lo que hacemos es poner nuestros talentos al servicio de la comunidad. Para seguir compartiendo hay que seguir formándose".

María ha vivido muchos años en Madrid. Tenía un trabajo estresante que rebajaba con mindfulness. Continúa con su profesión de auditora financiera, pero ya teletrabajando desde Jerez. "Con todas las herramientas que he ido adquiriendo en los últimos cinco años pues al final, sigo con ese trabajo pero ya no me afecta a nivel emocional, ni físico. Porque el estrés ya no sólo afecta sólo a tu interior, sino también al plano físico, te cambia incluso hasta el PH de la sangre porque todo tu ser está en alerta, en una situación de peligro que genera un malestar interior que no sabes de dónde proviene y es de algo que haces a diario, como el trabajo. Para mí, es clave el yoga y los aceites esenciales, pero con lo que obtuve un cambio radical fue con la respiración. Con 5 minutos, teniendo bien tonificados todos los músculos que intervienen en la respiración, soy capaz de gestionarme y salir de estados de bloqueo. Cuando me formé quise compartir esto con el mundo porque todos tenemos esta posibilidad en nuestro interior".

"La respiración -añade Almudena- es la gran desconocida. En yoga es fundamental porque sin una correcta respiración hay posturas en las que no puedes profundizar. Para mí, el trabajo que hago con María es importante y para el día a día también. Es crucial trabajar la respiración para todo".

"Me encanta cuando una persona que nunca ha practicado ejercicios de respiración termina la sesión y dice: María, es que me ha sentado genial. Además, con una cara de iluminación... Nos satisface mucho ese momento, transmitir nuestros conocimientos. Eso está en ti y puedes volver a ello cada vez que quieras".

A la vista están nuevas propuestas, la combinación de actividades, como senderismo y yoga por Grazalema, jornadas de día completo en familia con menús saludables, eventos de team building para empresas, arte y meditación... "Mucha gente viene y nos piden este tipo de cosas y es que nos dicen que se quedarían todo el día aquí. Se les hace corto y quieren más (ríen). Escuchamos todas las propuestas".

El espacio, en plena naturaleza y con vistas a la Cartuja, es amplio "pero ofrecemos más calidad que cantidad. Son grupos reducidos, los domingos, por ahora, para poder atender a todos los asistentes bien, crear una buena base, profundizar y que la persona se vaya con una sonrisa". Un terreno, este campito, que es el "pequeño paraíso" de María, donde ha vivido tantos momentos felices con su familia y donde se recarga de energía. Un espacio para respirar en cuerpo y alma y alimentar la vista. Pura luz.