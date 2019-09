Manolo, elogio de un campero

Hace casi tres años el empresario ganadero de San Roque Manuel Vázquez dejó la presidencia de Asaja Cádiz, tras dieciséis años, en un traspaso de poderes y en un recambio generacional modélico. Fueron dieciséiis años fundamentales para la modernización del campo andaluz y Vázquez jugó un papel fundamental. Desde que dejó el cargo, el histórico secretario general de la organización, Cristóbal Cantos, maquinaba darle a Manolo Vázquez, el hombre que elevó a emblema el término "campero", un homenaje "a la altura de sus logros". Hoy, en la bodega de La Concha de González Byass, trescientas personas acudieron decirle gracias a Manolo Vázquez. Y la mayoría eran camperos. También había políticos, periodistas, amigos, empresarios de otras áreas. Pero, sobre todo, era un encuentro campero. Manuel Vázquez, sorprendido ante la magnitud del encuentro, se vistió de Manolo y, uno por uno, agradeció a cada uno de los asistentes, fuera un gran propietario de tierras o un cabrero, su presencia. Cuando Manuel Vázquez se convierte en Manolo es imbatible.

En una defensa de las esencias, Cantos y todo el equipo organizador, que no era pequeño, decidieron que el acto se desarrollara con el sonido del equipo que siempre ha acompañado a Asaja. Ese sonido imperfecto, con aroma a los tiempos gloriosos de las manifestaciones en defensa del medio rural, permitía el viaje en el tiempo que un vídeo preparado para la ocasión recordaba los inicios de la organización, los primeros años europeos, las figuras de los predecesores, Eduardo Perea y Pepe Pravia y un Manuel Vázquez muy jovencito plantando cara en el Ministerio de Agricultura, donde fue tan conocido que que se anunciaba su visita como la llegada de los Manolos. Imágenes con sabor.

Perea y Pravia estaban allí, aunque no pudieran estar otros que fueron fundamentales en aquellos años en la defensa del campo como Pepe Bohórquez o Miguel Arias, que dejaron sus mensajes excusando su ausencia. Bohórquez definió una cualidad de Vázquez en la que Vázquez nunca se recrea, pero que es su principal orgullo: "La astucia de un hombre de campo". Miguel Arias, ministro, europeísta, el hombre de Cádiz en Bruselas, mandaba un abrazo en la distancia a "un amigo" y un "negociador incansable".

Tras la camaradería llegaron los discursos y Cristóbal Cantos subió al atril a Ana, la hija de Manolo Vázquez, periodista, jurista y miembro de Greenpeace. Pudo decir Ana lo más bonito que se le puede decir a un padre: que ha sido un gran padre. Pero también desglosó recuerdos de infancia en la dehesa de la familia y, sobre todo, el talante que marcó a los hermanos: una persona optimista.

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, no podía pretender superar los recuerdos de una hija, pero dejó claro que estaba allí no a título de política, sino a título de amiga de una persona que es "buen hijo, buen padre, buen marido y buen amigo de sus amigos". A esas alturas Manolo Vázquez ya no sabía ni dónde mirar.

Cristóbal Cantos vivió la presidencia de Vázquez a su lado y la definió por su estrategia, que era como una red de contactos. Estaba la complicidad con la propia gente del campo en una primera capa; estaba en otra capa su conexión con el mundo empresarial, que no olvidaran que los empresarios del campo tienen una importancia fundamental en la provincia; y estaba la capa de tejer contactos en los pasillos de la política. Con esas capas, de abajo a arriba, Vázquez iba logrando objetivos y el campo de Cádiz se sumergía en el nuevo siglo con herramientas para ser competitivo.

Allí estaba también el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que pudo decir sin temor a equivocarse que Asaja en España no sería los mismo sin Asaja Cádiz y que Asaja Cádiz no hubiera sido lo mismo sin una presidencia como la de Manolo Vázquez. Y el sucesor de Vázquez, Pedro Gallardo, otra generación, la generación que ya tuvo estudios gracias a sus mayopres, a los Perez, los Pravia, los Vázquez, que estudió idiomas y que se maneja de tú a tú en los pasillos de Bruselas. Para Gallardo, Vázquez es un referente y el que tiene todo el derecho a dar capones.

Porque Manuel Vázquez, ya él, Manolo, un buen tipo que no es ningún jubilado, que sigue en la brecha con sus empresas, se deshizo en agradecimientos, mencionando los nombres que han marcado su presidencia, hablando de quienes le enseñaron y de quienes tomaron su legado. El campero habló de los camperos. Vázquez hizo que Asaja Cádiz fuera a las pequeñas explotaciones, hablara con los pequeños propietarios de la Sierra a la Costa Noroeste. Vázquez, Manolo, es una persona fundamental en el desarrollo de la provincia. Y ayer la provincia se lo agradeció.