El mercado inmobiliario avanza con paso firme y pies de plomo. El precio de la vivienda libre mantiene su tendencia al alza en el municipio jerezano, que cierra el primer trimestre del año en el entorno de 950 euros/metro cuadrado (948,7 euros para ser exactos), lo que trasladado a una vivienda tipo –un piso con una superficie útil de 80 metros–, equivaldría a un desembolso para el comprador de 76.000 euros.

Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, el precio de la vivienda de renta libre, la tipología al uso, experimentó en los tres primeros meses del año un incremento del 3,14% respecto al último trimestre de 2018, en el que el valor medio del metro cuadrado se situó ligeramente por debajo de los 920 euros mientras que un año antes rozó los 900 euros..

La ciudad encadena tres trimestres de subida, en los que acumula un incremento de cerca del 10%, que se traduce en algo más de 80 euros en números redondos –el precio en el segundo trimestre de 2018 era de 866,7 euros–. Un trimestre antes, el primero del año pasado, el valor medio del metro cuadrado rondaba los 900 euros, por lo que el crecimiento interanual –en el último año– alcanza el 5,85%, con una diferencia de unos 50 euros por metro cuadrado de vivienda.

Poco a poco, Jerez se acerca a la barrera de los mil euros, por debajo de la que únicamente quedan otros dos de los principales municipios de la provincia, Algeciras, donde el metro de vivienda supera ya los 993 euros tras una leva subida trimestral del 0,04%, y Arcos de la Frontera, que se mantiene aún a cierta distancia de los mil euros tras saldar el perido enero-marzo en 871,5 euros, apenas el 0,03% más que en el último trimestre del año pasado.

Fuentes del sector apuntan, no obstante, que el precio medio de la vivienda en Jerez no relfeja la realidad de un mercado inmobiliario en el que oferta y demanda discurren por caminos muy dispares, ya que mientras la primera se extiende por todo el municipio, incluidos barrios o zonas deprimidas, así como zonas rurales en los que los precios son mucho más asequibles, la segunda se concentra en el centro y las nuevas zonas residenciales del casco urbano, en particular la zona norte, donde el metro cuadrado rebasa con creces el precio medio, para acercarse o rebasar en algunos casos incluso los 2.000 euros.

En el conjunto de la provincia, el precio medio de la vivienda libre creció en el primer trimestre hasta los 1.354 euros, el 1% más en términos relativos y dos puntos y medio por debajo del aumento registrado en Jerez, que también supera con creces el repunte trimestral del 1,1% nacional y del 0,4% andaluz.

En el último año, la provincia de Cádiz experimenta una subida del 4,9%, lejos del 6% del municipio jerezano, que también crece a mayor ritmo que la media española (4,4%) y la andaluza (4,7%), claro que los precios medios nacional (1.636 euros/m2) y andaluz (1.363), están muy por encima de los 948,7 euros que rigen en Jerez.

Dentro de la comunidad autónoma, Almería y Sevilla registran la mayor variación al alza trimestral con un incremento del 2,3%, cada una. Y en el último año, despunta la provincia sevillana con un aumento del 6,1%, seguida de Málaga con un 5,2%.