Jerez suma un nuevo fallecimiento de una persona con coronavirus en las últimas 24 horas. Este medio ha podido saber que la muerte registrada en la provincia en el parte de la Junta de Andalucía de este sábado corresponde a la de una jerezana de avanzada edad.

Según los datos recabados, la fallecida se encontraba hospitalizada en el hospital San Juan Grande por otras dolencias. De este modo son ya 48 las muertes registradas en las estadísticas de la covid-19 en la ciudad desde que estalló la pandemia.

Este es el segundo óbito contabilizado en Jerez en esta semana tras el anunciado el pasado lunes (aunque se produjo el fin de semana anterior). No obstante, este óbito no aparecerá reflejado en las estadísticas oficiales hasta el próximo lunes ya que durante los fines de semana la Consejería de Salud no actualiza los datos municipales ni del distrito sanitario, aunque sí da cuenta de las variaciones provinciales, así como del estado de los brotes en la comunidad autónoma.

De hecho, las autoridades sanitarias ya dan por controlado uno de los dos brotes localizados en la ciudad la pasada semana. En este no se han registrado nuevos casos por lo que se mantienen en cuatro los positivos vinculados a él.

En cambio, el segundo no solo continúa en investigación sino que se ha registrado un positivo más en las últimas 24 horas. La cifra de casos confirmados hasta el momento es de 12.

En cuanto al distrito sanitario de Jerez-Costa Noroeste, se ha localizado un nuevo brote en Sanlúcar (el segundo en esta semana), con cuatro positivos hasta el momento, y se mantiene también en investigación otro en Chipiona.