Hacienda obliga al Ayuntamiento de Jerez a acogerse de nuevo a un plan de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Jerez podrá solicitar hasta un máximo de 55,4 millones de euros del nuevo plan de pago a proveedores que ha habilitado nuevamente el Ministerio de Hacienda. El Consistorio, que está obligado a acogerse esta medida y, por ende, a suscribir el correspondiente préstamo, tiene hasta el 21 de marzo para enviar su propuesta.

No obstante, el importe definitivo se sabrá una vez los proveedores que tienen pagos pendientes acepten o no acogerse a este sistema. Ya ocurrió con esta misma medida el año pasado donde, de los 32 millones que tenía asignado en un inicio, el Consistorio acabó suscribiendo finalmente un crédito de poco más de 6,7 millones de euros (aproximadamente un 21% del total) porque las dos empresas con las que el Consistorio arrastraba más adeudo (la anterior y la actual concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria) optaron por no adherirse. De hecho, fuentes del gobierno municipal señalaron que la Delegación de Economía está analizando ahora cuántas empresas optarán finalmente por esta opción.

A principios de mes, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, un órgano conformado por los principales responsables de la política económica de la Administración central, dio vía libre a las medidas de apoyo a las entidades locales con problemas financieros para este año. Entre ellas, y tal y como apuntó este medio la pasada semana, se encontraba la asignación de un préstamo de un máximo de 38 millones de euros que se destinará en gran parte a pagar sentencias judiciales y devoluciones de otros préstamos.

Sin embargo, a este importe se podría sumar otra operación crediticia para el pago de facturas pues ahora el Ministerio de Hacienda ha publicado tanto el importe máximo como la obligación del Ayuntamiento de Jerez de acogerse debido a que tiene un periodo medio de pago de facturas superior a los 90 días. Según el último informe hecho público por la Tesorería Municipal, el Ayuntamiento de Jerez tenía esta magnitud en los 383,15 días.

Según el calendario establecido por la administración estatal, los ayuntamientos tienen hasta el 21 de marzo para remitir las obligaciones de pago que tiene pendientes. Seguidamente, desde el 22 de marzo al 11 de abril los proveedores podrán consultar las facturas que tienen pendiente y, si así lo estiman conveniente, aceptar el pago o no. Sería el 18 de abril cuando se abonarían estos adeudos.

Mientras tanto, entre el 17 y el 25 de abril, los ayuntamientos tendrán que presentar un plan de ajuste, es decir, un documento donde establezcan medidas para aumentar los ingresos y reducir los pagos. En el caso del Consistorio jerezano, tendrá que revisar el que actualmente tiene vigente (el último documento que remitió fue en septiembre para acogerse a otra línea de crédito de Hacienda), por lo que esta propuesta tendrá que pasar obligatoriamente por el pleno municipal por esas fechas.

Los proveedores no están obligados a adherirse al pago

Aquellos proveedores que decidan acogerse a este tipo de planes de pago deben dejar constancia de que, con esta media, queda liquidada la deuda que tenía contraída con el Ayuntamiento. Por lo tanto, renuncian a reclamar intereses de demora, costas judiciales u otros gastos accesorios.

Este es el motivo por el que no es extraño que los principales proveedores, las grandes empresas que explotan los servicios municipales de mayor cuantía, renuncien a este sistema de pagos y decidan seguir esperando a que se le abonen las facturas cuando les corresponde —su negativa a adherirse no supone que dejen de tener derecho al cobro, que pueden seguir reclamando tanto por la vía ordinaria como por la judicial—.

De hecho, su mayor músculo económico les permite tener capacidad para esperar y, de paso, percibir más de lo inicialmente previsto gracias a los intereses de demora. Eso fue lo que ocurrió el año pasado con el plan de pago a proveedores que renunció Urbaser, la anterior concesionaria del servicio de limpieza, y que fue apuntado públicamente entonces por el ejecutivo.

El tercer ayuntamiento con más importe asignado

Según el listado hecho público por el Ministerio de Hacienda, son 98 ayuntamientos los que están obligados a acogerse a este nuevo plan de pago a proveedores. En la provincia, junto con Jerez también deberán solicitar su petición de crédito las entidades locales de El Puerto, Arcos, Barbate, Vejer, Chipiona, Puerto Serrano, Jimena y Espera.

Jerez será el tercer consistorio del país con mayor importe asignado. En este nuevo plan de pagos le superan la localidad madrileña de Parla, con más de 159,3 millones ofrecidos, y Las Palmas de Gran Canaria, con 106,1 millones.

Según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento, a finales del año pasado el Ayuntamiento jerezano tenía una deuda con los proveedores de unos 29,1 millones de euros —en este importe están incluidos también los pagos pendientes de las empresas y fundaciones municipales—. Mientras, las denominadas ‘facturas en el cajón’ (aquellas obligaciones de pago que no estaban presupuestadas) tenían un volumen total de 49,2 millones de euros a finales del tercer trimestre del pasado ejercicio.