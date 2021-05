El PP acusa al gobierno de "amañar" el contrato para rediseñar el Centro del Motor

El expediente de contratación de la empresa que rediseñará el Centro Tecnológico del Motor no incluye los criterios seguidos por el Ayuntamiento jerezano para elegir a las tres empresas que le solicitó oferta para acometer este trabajo. Como ya informó este medio, esta adjudicación recayó en la empresa Akanz Partners, una consultora madrileña dirigida por una ex parlamentaria socialista de la Asamblea de Madrid.

La denuncia fue realizada este martes por el concejal del Partido Popular Jaime Espinar quien advirtió de que hay “sospechas” de que este proceso de contratación podría estar “amañado”. Para realizar esta afirmación, se basó en la documentación que obra en el expediente de contratación.

Espinar comentó que en el expediente la contratación, tramitada a través del Servicio de Promoción e Instalaciones Deportivas, perteneciente a la Delegación de Deportes, se limita a señar que señalar que, “como es preceptivo”, se solicitaron tres ofertas. Así, además de Akanz Partners se pidió propuesta a Izazi Consultores y a Philippe Lambert. Al respecto, el edil apuntó: “Han ido a dos empresas de Madrid y a un señor de Bélgica, que no tienen experiencia previa; sin embargo, el Ayuntamiento ha ido directamente a ellos”.

En este sentido, la formación alertó de que en el expediente no se apuntan “los criterios de selección de estas empresas” a las que se les solicitó ayuda. Así, se limita a señalar que se optó por la empresa Akanz Partners por su “experiencia técnica” en este tipo de proyectos y por haber presentado la oferta económica más baja. También se apunta en el expediente que “no supedita la ejecución del proyecto al pago anticipado de sus servicios”.

Sin embargo, el PP sigue cuestionando la experiencia de esta empresa pues esta se constituyó en marzo del año pasado, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. “No tiene experiencia porque no ha tenido tiempo para tenerla. Y no hay nada que haya hecho parecido”, dijo al respecto. También cuestionó que la firma se presente como “experta” en la gestión de los fondos europeos Next Generation, la bolsa de ayudas con la que se pretende ejecutar esta intervención, recordando que las convocatorias para optar a esta línea de financiación aún no se han habilitado.

Por ello, el edil sentenció: “Hay indicios suficientes contratación amañada por el gobierno de Mamen Sánchez”. Por ello, anunció que va a registrar un escrito donde reclamará al ejecutivo que explique los criterios de selección de estas empresas. “¿Por qué ha ido a estas tres empresas, dos de Madrid y a un señor de Bélgica, para que le rediseñen el Centro del Motor?”, sentenció.

La firma contratada es Akanz Partners SL, una sociedad domiciliada en Madrid cuya máxima responsable es Paz Martín Lozano, que fue diputada en el legislativo regional madrileño entre 2003 y 2019. La adjudicación fue aprobada por urgencia en una junta de gobierno local celebrada el pasado 22 de abril. A esta firma se le ha adjudicado la “redacción de la propuesta de proyecto del Centro Tecnológico del Motor para su presentación a los fondos europeos ‘Next Generation” por un importe de 18.809 euros (IVA incluido).