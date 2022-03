El PP arroja dudas sobre la legalidad del contrato de Mamen Sánchez en la Fundación Andrés de Ribera de Jerez

El concejal del PP, Jaime Espinar, ha comparecido este miércoles para desvelar detalles sobre el contrato de Mamen Sánchez en la Fundación Andrés de Ribera. Un puesto de trabajo en que está "en excedencia desde hace 22 años", según ha matizado.

"Hemos puesto el foco en el contrato de Mamen Sánchez en la Fundación porque teníamos serias dudas de que este contrato tenía muchas similitudes con el contrato de Francisco Camas en la Faffe y, una vez revisada la documentación y los datos que vamos a aportar, se contesta sola la pregunta de si Mamen fue enchufada en la Fundación Andrés de Ribera", ha dicho el edil popular.

En este punto, Espinar ha señalado que el objetivo de haber solicitado información "no es otro que conocer y que se depuren responsabilidades, ya que ahora se está poniendo el foco en si los socialistas utilizaron sus cargos en la Administración pública para obtener puestos de por vida".

Tras haber solicitado información a la Fundación, ha asegurado que le llama la atención que "de un proceso que se inició hace décadas lo primero que nos aportan es un informe de febrero de 2022. En lugar de arrojar luz sobre este contrato, la documentación lo que hace es extender aún más la sombra sobre cómo fue contratada Mamen Sánchez".

Espinar ha detallado que Mamen Sánchez fue contratada en junio del 93 durante seis meses a través de un Plan de Empleo de la Junta, "en la categoría de azafata, para una puestos concretos relacionados con un pico de actividad de la Fundación. Apenas se dice que ocupó un puesto de auxiliar administrativa, no se mencionada nada más, y ella dice en su currículum publicado en la web que fue directora de personal y relaciones públicas de la Fundación"..

En la documentación también consta, según el PP, que cuatro años después se contrata nuevamente a Mamen Sánchez en Andrés de Ribera. Sin embargo, "no hay ningún tipo de procedimiento de selección, al menos, en este expediente. Nada que justifique que se haya seguido un procedimiento de igualdad, mérito y capacidad para que Mamen Sánchez tenga un puesto de por vida en la Administración pública y en la Fundación". "Se le contrata por seis meses y se le excusa en que hacía falta contratar a gente que hubiera tenido experiencia trabajando en la Fundación. Y como tenemos que tener a alguien con experiencia, yo llamo a una señora que había tenido un puesto de azafata hace cuatro años", ha cuestionado Jaime Espinar.

Además, el concejal del PP ha hecho especial hincapié en el hecho de que dicho contrato fuera firmado por "Román Guerrero, presidente de la Diputación Provincia de Cádiz (PSOE) en el año 1997, en el que Mamen Sánchez ya tenía cargos destacados dentro del PSOE. Prueba de ello es que en las siguientes elecciones generales a este contrato, la señora Mamen Sánchez obtuvo el cargo de diputada en el Congreso".

Por si esto fuera poco, "llama la atención, al igual que lo llama este contrato de 6 meses porque hacía falta alguien que tuviese experiencia en Andrés de Rivera, que de buenas a primera se convierte en indefinido, por acuerdo de la junta rectora de la fundación y firmado también por Rafael Román. De buenas a primeras Mamen Sánchez se encuentra que tiene un cargo de por vida en la Administración pública que pagamos todos los jerezanos".

Espinar también ha desvelado que en el informe que la Fundación Andrés de Ribera ha entregado al PP "se viene a reconocer que en aquella época no existía procedimiento ni normativa respecto al procedimiento de contratación y selección de personal. Es decir, me está diciendo que no se siguió ningún procedimiento de selección de personal para que Mamen Sánchez obtuviera un puesto".

Tras estas averiguaciones, el PP ha adelantado que "no nos vamos a quedar aquí puesto que la información que se nos ha suministrado no es completa". "No constan los cargos que desarrolló Mamen Sánchez. La primera duda de que nos surge es: ¿mintió Mamen Sánchez también en su currículum al ponerse un cargo que no ostentaba en la Fundación? La segunda duda que nos surge es si hubo o no hubo procedimiento de selección público para obtener un cargo en una fundación pública", ha recalcado el edil del PP.

Por último, Jaime Espinar ha señalado que "la gran duda" es que "no consta el acuerdo de la junta rectora de la Fundación en el que se convierte en indefinido el contrato de la señora Mamen Sánchez. ¿Por qué? ¿Había alguien dentro muy vinculado a Mamen Sánchez que aprobó la conversión en indefinido de su contrato?". "Estas dudas nos las tendrán que resolver en los próximos días y una vez más le pedimos a Mamen Sánchez que responda a estas tres preguntas", ha concluido el concejal.