Al PSOE de Jerez le extraña que el Partido Popular no reclame la presencia médica en Majarromaque

El PSOE de Jerez explica que "los vecinos de la barriada rural de Majarromaque tienen que recorrer 32 kilómetros para ser atendidos por un médico, ya que es la única barriada rural que no tiene ni una sola hora de presencia médica. Parece inconcebible que ni el Partido Popular no haga mención al incumplimiento de su compañera Isabel Paredes y por lo tanto de la Junta de Andalucía con los vecinos de Majarromaque. Isabel Paredes se comprometió a que los vecinos de esta barriada rural fuesen atendidos en La Barca, no obstante y debido al incumplimiento de este compromiso, los vecinos de Majarromaque siguen siendo atendidos en otro municipio, ya que tienen que desplazarse hasta San José del Valle para cubrir sus necesidades médicas".

"Lo importante para el Partido Popular es poner un kiosko para que los jóvenes compren helados y golosinas. Tenemos que recordar que ya hay una tienda en esta barriada que vende, entre otros, este tipo de productos y por supuesto de alimentación. Lo que no tiene Majarromaque es asistencia médica como consecuencia de la gestión política del PP al frente de la Consejería de Salud", añade el grupo socialista en una nota de prensa.

El comunicado subraya que "lo más lamentable es la actitud de los dirigentes populares de Jerez, que se pasean por la barriada como si estuvieran haciendo una gran gestión pero la realidad es que los políticos del PP de Jerez no tienen ni la capacidad de gestión ni el peso político necesario para conseguir que Majarromaque tenga asistencia médica. Las vecinas y vecinas de Majarromaque ya saben que con un gobierno del PP en su barriada les cambiarán la asistencia médica por un kiosko, lo que demuestra que la salud, los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía es algo secundario".

Desde el PSOE de Jerez "queremos recordar que además se está tramitando la apertura del bar del Hogar del Pensionista. Esperamos que la administración autonómica que gobierna el PP se implique en las políticas para mayores en beneficio de la ciudadanía de Majarromaque, porque ya hemos visto que en materia de salud el PP de Jerez sólo sabe montar kioskos".