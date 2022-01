El PSOE de Jerez asegura que "el único condenado es Saldaña"

El secretario de organización del PSOE de Jerez, Israel Pérez, ha salido al paso de las acusaciones del PP sobre la citación a Francisco Camas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla para que declare en calidad de investigado por haber sido contratado hace casi dos décadas en la Faffe, una entidad dependiente de la Junta de Andalucía que ya está disuelta.

A este respecto, Pérez explica que “desde el PSOE se mantiene un respeto absoluto a los tiempos judiciales” y añade que “este asunto es una procedimiento judicial sobre una extinta fundación de la Junta de Andalucía. Paco Camas ha sido citado para aclarar algunos puntos. Recordamos que él ya dijo públicamente que “soy el primer interesado en que se me cite a declarar”.

"Hay que respetar -añade- los tiempos judiciales y el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Cuando el juez oiga a Paco Camas y dictamine, se analizarán los hechos. El PSOE no se esconde detrás de ningún aforamiento para eludir responsabilidades. Tenemos un código ético que respetamos a rajatabla. No vamos a hacer lo mismo que el Partido Popular, que mantienen en sus filas a un condenado penal".

Desde el PSOE apuntan que el Partido Popular "siempre ha tenido una doble vara de medir, mientras en la vecina localidad de El Puerto de Santa María, su alcalde, dirigente del Partido Popular, está siendo investigado por temas vinculados a su gestión municipal, los populares jerezanos guardan silencio, como silencio guardaron cuando el señor Saldaña fue citado y condenado por un delito penal, del que la ciudadanía nos tuvimos que enterar por la prensa. El PP no tiene ninguna credibilidad cuando habla de asuntos judiciales. Hay que dejar que la justicia trabaje y no perder tiempo en enfrentamientos estériles. Este asunto no es más que una cortina de humo para evitar dar explicaciones sobre el colapso sanitario o sobre la falta de recursos en educación. La prioridad para los socialistas es Jerez, y para el PP, es destruir todo los avances que se están consiguiendo en el gobierno municipal".