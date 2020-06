Parte del presupuesto del Museo del Flamenco irá al fondo de emergencia contra el coronavirus

La Junta reasignará unos 400.000 euros previstos inicialmente para el Museo del Flamenco de Andalucía al fondo de emergencia que ha creado para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

En el presupuesto autonómico de este año hay dos partidas para que esta infraestructura pueda abrir en 2023. Por un lado, están los 2,5 millones de los fondos europeos ITI, que no se tocan, según apuntaron desde la Junta. Pero, por otro, hay un epígrafe de 815.000 euros destinados al acuerdo de reforma del futuro espacio museístico, que se reducirá en esos 400.000 euros. Ahora bien, la Junta se compromete a reintegrar este importe en el próximo presupuesto.

La modificación presupuestaria se ha conocido públicamente este viernes tras la reunión mantenida entre la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y la alcaldesa, Mamen Sánchez, donde se abordó la situación de las obras de la plaza Esteve así como del futuro Museo del Flamenco.

Fuentes de la Junta de Andalucía justificaron el trasvase de parte de esta partida en que el Ayuntamiento aún no ha entregado el proyecto definitivo de esta infraestructura, de ahí que el organismo autonómico aún no pueda sacar a licitación el inicio de la obra. Tampoco ha concluido el procedimiento administrativo para que la Junta reciba las parcelas donde se ubicará el Museo —el antiguo Zoco de Artesanía de la plaza Ponce y varias fincas aledañas—. Debido a esto, se estima que todo el importe asignado en el presupuesto no se gastará en este año, de ahí que el ‘sobrante’ se vaya a destinar a esta bolsa de fondos para acometer los gastos extraordinarios de las medidas previstas para paliar las consecuencias de la pandemia.

Aun así, la administración autonómica se compromete a dotar de la cuantía necesaria en el presupuesto del año próximo para que esta infraestructura museística pueda abrir en 2023 ya que es condición sine qua non ´para que pueda financiarse con estos fondos europeos. Al respecto, la consejera de Cultura señaló que “el Museo del Flamenco sigue su rumbo a la espera de que el Consistorio jerezano aporte las modificaciones solicitadas al proyecto y se produzca la recepción de las parcelas previas a la licitación de las obras dentro de los plazos de los fondos Feder”.

Mientras, la alcaldesa apuntó que la consejera le “ha garantizado” que “hará todo lo posible para que en diciembre de 2023 lo tengamos terminado, algo para lo que ponemos a disposición la colaboración del Ayuntamiento”.