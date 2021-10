‘Pensando en voz alta y por nosotras mismas’

Los actos por el Día Internacional de la Mujer Rural han incluido este viernes la lectura de un manifiesto acorde con el lema escogido de esta campaña: ‘Pensando por nosotras mismas y en voz alta’. “Este año que dejamos atrás, pero que todavía arrastramos, nos ha impuesto a muchas mirar la vida a través de una ventana, ser obedientes. Estamos saliendo de una pandemia que se ha llevado demasiadas vidas que no volverán, y que ha acentuado más la crisis, la precariedad y la falta de servicios en la que vivimos en el mundo rural”, recoge el documento de la federación Sol Rural.

En la misma línea, el manifiesto hace hincapié en que “ha tenido que venir un virus para demostrar que este sistema que no orbita alrededor de la vida y en el que nos encontramos atrapadas, no es sostenible... A esta emergencia climática, en estos últimos tiempos se han unido la emergencia social y sanitaria, y no podemos comenzar este manifiesto sin traer aquí a todas las personas golpeadas por el virus y el sistema”.

“Quizás podamos caer en el error de pensar que las palabras no son capaces de mucho. Pero nosotras pensamos que siguen siendo importantes. A pesar de la incertidumbre y del dolor, nuestras palabras son también ecosistemas de pensamientos y acciones que no existen en otros lugares. Gracias a ellas podemos ver el mundo, formar parte de él, reimaginar y hacer posible pensar y creer en otros futuros más integradores de vida”, continúa el manifiesto dado a conocer este viernes en el centro cultural de La Barca.

A pesar de que en este día Internacional de la Mujer Rural 2021 “estaremos separadas por una distancia que nos ha robado los besos, los abrazos que llevamos un año y medio sin sentir, y esas sonrisas que han ocultado las mascarillas, no podemos dejar pensar por nosotras mismas y de alzar nuestra voz como mujeres rurales”, apuntan desde la federación. Además, hacen hincapié en que “la pandemia también ha traído minutos de lucidez; minutos en los que hemos visto como la propia ciudadanía se organizaba y se encargaba de aquello a lo que las políticas públicas no han querido o no han podido llegar. Por eso queremos daros las gracias, a toda la ciudadanía, por enseñarnos que otras formas de convivir y de apoyo mutuo son posibles”.

“Este año nos hemos quedado más huérfanas que nunca por culpa de este virus. Hemos perdido a muchas personas a las que queríamos [...]. Y, sobre todo, hemos perdido esa gran sabiduría que se esconde tras los ojos y las manos de tantas mujeres rurales de edad avanzada. Un conocimiento de la tierra, del medio que nos rodea, heredado de las abuelas de las abuelas de sus abuelas, que ahora custodiarán las flores y las piedras, y que con ellas se han marchado para siempre”, prosigue el manifiesto.

Desde Sol Rural destacan que “todas somos diferentes y todas, juntas, con nuestras diversidades, custodiamos nuestros medios rurales. Los llenamos de vida y nos enredamos para seguir hacia delante, olvidándonos de esas palabras que empiezan por “des-” y que tanto gustan a los medios de comunicación”.

“En esta pandemia hemos tejido más redes, tanto digitales como reales que nunca,para suplir esa falta de servicios que han sido agravados. Organizándonos para llevar alimentos a quienes no podían salir de sus casas, visitando a quienes no podían ver a sus familiares por estar lejos, haciendo mascarillas, batas... y dedicando más tiempo que nunca a cuidar de quienes tenemos cerca y contactar con quienes están lejos”, recuerdan.

Todo ello, además, “sin dejar de reivindicar por asuntos como un estatuto andaluz de la mujer rural justo que considere a todas las mujeres rurales que como dice Cedaw, somos todas las mujeres que habitamos los pueblos”.

Desde la federación detallan que la pandemia “ha agudizado, más que nunca, la brecha digital. En un año en el que el teletrabajo ha emergido en nuestro país, nos hemos encontrado con que mientras en las grandes ciudades está llegando ya el 5G, en muchos de nuestros pueblos no hay ni siquiera banda ancha” [...].“Nosotras hoy queremos reivindicar nuestros derechos como mujeres rurales. Queremos seguir luchando por tener acceso a la tierra y a una vivienda digna en el medio rural. Queremos que se ayude y se faciliten el desarrollo territorial, el asentamiento de la población, la formación en las energías renovables y sostenibles..., queremos respeto a nuestros arboles y a nuestra biodiversidad. Queremos los servicios públicos de calidad que nos merecemos”, reclaman.

Del mismo modo, aseguran que las mujeres rurales “seguimos aquí, con el mundo por montera y no importa lo que venga, porque seguiremos unidas plantando cara a las adversidades persiguiendo el desarrollo de nuestros pueblos y alzando la voz contra las desigualdades”.

“Seguimos uniendo nuestros pueblos tejiendo redes y vínculos, con nuestras manos teñidas por el color morado de la igualdad. Somo mujeres doble y triplemente discriminadas por la falta de recursos, desarrollo y amenazadas por la despoblación. Si seguimos aquí, con esperanza,luz y poderosas para continuar nuestra labor, por ecofeminismo y el desarrollo holístico de nuestros pueblos y barriadas rurales. Hoy más que nunca pensando por nosotras mismas y en voz alta gritamos que las mujeres rurales somos imprescindibles para el desarrollo de nuestros pueblos”, concluye el manifiesto de Sol Rural.