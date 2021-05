La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha censurado a su concejal de Urbanismo, José Antonio Díaz, al decidir la retirada del pleno que se está celebrando este jueves en el Ayuntamiento de una propuesta de modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para desarrollar los suelos a espaldas de las Bodegas Internacionales (Williams y González Byass).

A pesar de la oposición de su compañero de gobierno, la regidora decidió que la propuesta se aborde en otra sesión tras la queja del concejal de Adelante Jerez de la dificultad que ha tenido para acceder al expediente. La modificación del planeamiento se abordará en otra sesión plenaria que ahora deberá fijarse.

La Delegación de Urbanismo llevaba a la sesión la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU que permitirá el desarrollo de unos suelos industriales ubicados a espaldas de las bodegas de González Byass y Williams & Humbert, en la zona sur de la ciudad. La propuesta contempla declarar una parte como suelo urbano y otra como no urbanizable (que es suelo inundable) para que pueda desbloquear este este desarrollo urbanístico que lleva pendiente desde hace más de dos décadas

Sin embargo, en su turno de intervención el edil de Adelante Jerez alegó que no se le ha remitido documentación alguna al respecto y que, aunque pudo consultarla en la Secretaría Municipal, lo hizo con un ordenador de escasa capacidad que impide un fácil manejo de la profusa documentación del expediente. Cardiel dijo al respecto: “Un ordenador de 15 pulgadas sin ratón, que tarda tres minutos en abrir un plano topográfico; no me dejan imprimir la documentación; no dejan entrar en la sala a dos concejales; no nos dejan entrar dos concejales; no nos envían la documentación por e-mail; y no nos dejan fotografiar la documentación; yo, así, no puedo aprobar una modificación de suelo”.

Tras esta queja, la regidora tomó la palabra para anunciar su decisión de retirar la propuesta dada la relevancia del punto a tratar. “Es un punto muy complicado, pero es una propuesta muy buena para la ciudad ya que es para que nuestras empresas amplíen sus instalaciones”, dijo. A pesar de que el edil de Urbanismo negó las afirmaciones del miembro de Adelante, Sánchez decidió dejar el asunto sobre la mesa.

También, intervino el secretario municipal, Juan Carlos Utrera, para pedir a los grupos que este tipo de asuntos, que calificó de “cuestiones previas" de carácter técnicas” no se aborden en el pleno sino en las comisiones de pleno, unas reuniones que no son públicas y que se celebran días antes del pleno donde se presentan las propuestas que luego son debatidas.

Tras esto, el edil de Urbanismo se levantó y, tras intercambiar unas palabras con la regidora, se marchó del salón de plenos. No obstante, no volvió minutos más tarde.

Por otro lado, el pleno municipal que está celebrando este jueves ha aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación que, entre otras novedades, incluye la regulación sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) en la ciudad. La propuesta salió adelante con la abstención de Ciudadanos y los votos favorables del resto de los grupos políticos.

También se dio vía libre de manera inicial al nuevo Reglamento de Uso del Servicio Público de Transporte Urbano que recoge, como aspectos más novedosos, la potestad de que las personas con movilidad reducida que precisen del uso de silla de ruedas puedan transportar en su regazo animales de compañía de determinado peso y tamaño. Igualmente permite a los usuarios de patinetes eléctricos subirlos al autobús siempre que estén debidamente plegados.