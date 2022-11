El Ayuntamiento de Jerez plantea que solo el comercio del centro pueda abrir más domingos y festivos

El Ayuntamiento de Jerez va a reclamar a la Junta de Andalucía que únicamente se permite ampliar los domingos y festivos que puede abrir el comercio en Jerez a los establecimientos que se encuentren en el centro de la ciudad. Esta es la base de las alegaciones que presentará al expediente de declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales iniciada a finales del pasado mes por el organismo autonómico y que plantea ampliar ostensiblemente las jornadas de apertura de los negocios de mayor superficie.

En la propuesta inicial de la Junta se establece que los establecimientos comerciales de toda la ciudad podrán abrir durante Semana Santa, el fin de semana de Gran Premio de Motociclismo y los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre al ser los periodos con mayor afluencia turística en la ciudad. En cambio, en la propuesta municipal, que se tramitará mediante alegación al expediente iniciado por la Junta, plantea que esta libertad de horarios se limite únicamente al casco histórico, por lo que no se aplicaría sobre las grandes superficies comerciales ubicadas en el extrarradio de la ciudad.

En este 2022, las grandes superficies (se consideran como tal todas aquellas que superen los 300 metros cuadrados de superficie de venta) pueden abrir durante 16 festivos. Ahora bien, como Jerez cumple con los requisitos para ser declarada zona de gran afluencia turística a efectos comerciales, los establecimientos pudieron abrir durante la pasada Semana Santa, aunque esta libertad únicamente pudo aplicarse en el centro histórico. Durante la pasada década, en cambio, sí se permitió durante varios años que el domingo de Gran Premio de Motociclismo abrieran los grandes centros comerciales.

Hasta ahora, y a pesar de que la norma así se lo permite, el Ayuntamiento no había presentado propuesta alguna para 2023 ya que la actual libertad finaliza este año. La alcaldesa, Mamen Sánchez, en una comparecencia celebrada en la mañana de este lunes, indicó que entienden que aún “estaban en plazo” para presentar una proposición, opinión que la Junta de Andalucía contradice que argumentó días atrás que ha tenido que hacerlo en su lugar ya que no ha cumplido con los plazos fijados (la administración autonómica llegó a hablar de “dejación de funciones”).

De este modo, la regidora comentó que la propuesta de que solo se permita la apertura en el centro durante ese periodo, al ser el de mayor presencia de turistas, es “la menos mala”. Así, comentó que, además del pequeño comercio, que por normativa tiene libertad de horario y no le afecta esta declaración, solo abrirían tres grandes superficies existentes en el centro (el Carrefour Express de Doña Blanca y las tiendas Sfera y Cortefiel de la calle Larga). La alcaldesa aseguró que la alegación municipal va respaldada por las asociaciones de comerciantes de la ciudad, así como de los principales sindicatos.

Mamen Sánchez compareció junto a Manuel Pinteño, en representación de Comisiones Obreras, que insistió en negar que la apertura durante los domingos y festivos genere más empleo en las grandes superficies. En este sentido, señaló, incluso, que no supone mejoras laborales para la plantilla. “Por trabajar un domingo no nos paga absolutamente nada. Solo nos dan un día libre que acaba generando más problemas en la empresa porque en un día que va más gente al comercio hay menos personas trabajando”, aseveró. En esta misma línea, la alcaldesa apostilló: “No crea empleo, no concilia y no se le paga un céntimo más”.

Incluso, ambos dudaron de que la apertura en determinados periodos vaya a incrementar las ventas. Pinteño hizo mención del periodo de verano advirtiendo: “Abrir un verano en Jerez es una locura. Nadie viene a comprar a Jerez un domingo”. “La zona de gran afluencia turística se decreta porque hay un turismo de necesidades comerciales. Pero, en Jerez, el turista no viene a comprar una caja de leche, sino que viene a pasear y a disfrutar de sus monumentos y de su gastronomía y en el centro sí que tiene ese comercio que pudiera necesitar”, agregó la regidora.

Requisitos para autorizar la apertura de horarios

Actualmente, Jerez está en plazo de “trámite de audiencia”, tal y como lo denomina el procedimiento, para mostrar su oposición a la propuesta de la Junta, que señala que la realizó “de oficio”. A tenor de la normativa, la ciudad cumple con algunos de los requisitos que se exigen para que se declare zona de gran afluencia turística a efectos comerciales.

De este modo, se han contabilizado más de 600.000 pernoctaciones en establecimientos hoteleros en un año. En 2019, por ejemplo, la cifra ascendió a más de 665.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este 2022, y con datos acumulados hasta septiembre, se han registrado unas 552.000, pero, según la alcaldesa, la Junta “ha hecho una pequeña trampilla” ya que aplicado una “media” de los años previos al inicio de la pandemia. Ahora bien, este número mínimo de pernoctaciones se ha reducido en 400.000 tras un cambio normativo realizado en marzo de 2020.

Para obtener la declaración, también se establece como requisito que la ciudad albergue "un gran evento deportivo o cultural, de carácter autonómico, estatal o internacional, calificado como tal por las autoridades deportivas o culturales”. Este ha sido el motivo por el que en años precedentes se autorizara la apertura de negocios en festivos en periodos como Semana Santa (aunque esta aplicada únicamente al centro de la ciudad) o durante el Gran Premio de Motociclismo.