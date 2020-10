Protesta de la plantilla de limpieza del hospital por el bloqueo de la negociación del convenio

La plantilla de limpieza del hospital de Jerez se ha concentrado -en dos zonas del centro hospitalario- este jueves como denuncia al bloqueo de la negociación del convenio. La presidenta del comité, Mila Menéndez, pide a la empresa, Clece, "que se siente con nosotros ya y no espere a ver si gana más o menos con el SAS". "No podemos depender de la negociación de la empresa con la Administración, porque nuestro problema no es. Si no hubiera llegado la crisis del Covid, hubiéramos firmado nuestra subida salarial sin problemas, pero ahora tienen que ajustar más cosas, y empiezan por abajo", denuncia Menéndez.

El comité asegura que no cesará en sus movilizaciones (hay convocada otra concentración el próximo 22 de octubre) porque "siempre ha estado justificada la subida, pero tras esta pandemia aún más. No hemos dejado de estar ahí, dándolo todo y ahora no vamos a permitir que nos recorten". "El SAS está premiando a su personal y a nosotras nos quieren ajustar... Clama al cielo", subraya Menéndez.

Para el personal de la limpieza la pandemia no está en una segunda ola porque "nosotras trabajamos igual que en marzo. Es cierto que la empresa ha contratado a personal eventual, pero no a jornada completa, por lo que siempre es insuficiente". Desde el comité señalan que estos últimos meses están siendo muy duros para el personal porque "psicológicamente acabas agotada. El Covid-19 no se ve, te puede saltar en cualquier servicio y vas con miedo".

Por último, en Clece prefieren, por el momento, no pronunciarse sobre estas protestas.