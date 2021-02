El Ayuntamiento de La Barca continuó este jueves con las concentraciones para protestar por la decisión del gobierno jerezano de trasladar a dos empleadas que ya han dejado de prestar sus servicios para esta pedanía. Durante media hora, se celebró esta movilización que fue encabezada por el alcalde de la pedania, Alejandro López. Minutos más tarde, y a través de los perfiles de redes sociales del Consistorio barqueño, López lanzó un mensaje donde volvió a acusar al gobierno jerezano de haber trasladado a estas empleadas, que llevaban "casi 30 años trabajando en La Barca", "sin previo aviso".

El gobierno municipal sostiene que estas empleadas, junto a otros dos que estaban adscritos a los ayuntamientos de San Isidro y El Torno, llevaban años en una "situación irregular" ya que pertenecen al Ayuntamiento de Jerez, del que cobran sus nóminas, pero trabajaban para estas entidades locales. Para ello, se basa en una sentencia que data del pasado octubre que afectaba a un portero del colegio de La Barca.

En cambio, el presidente de la junta vecinal de La Barca advierte de que el fallo judicial, que está recurrido, no obliga al Ayuntamiento de Jerez a recuperar a estos empleados, sino que le da potestad de hacerlo o no al ejecutivo jerezano, de ahí que le reproche que adoptara esta decisión cuando, en primer lugar, la sentencia está recurrida y sin buscar alternativas. "Desde el 13 de octubre que se conoció la sentencia, el gobierno de Mamen Sánchez no ha hecho nada", advirtió López.

El dirigente pedáneo incidió en que estos trabajadores forman parte "como compensación en especie" del convenio que regula las relaciones entre el Ayuntamiento de Jerez y La Barca. Por ello, advirtió de que, en el caso de que esta contraprestación no se restituya, el Consistorio jerezano deberá indemnizar al barqueño.

Por ello, acusó al ejecutivo municipal de "desmantelar la zona rural", de ahí que anunciara que continuarán con las concentraciones en la puerta del Ayuntamiento y con una recogida de firmas para exigir el regreso a La Barca de estas dos empleadas. Además, se está trabajando también en otra concentración frente al Ayuntamiento de Jerez en un día aún por determinar.

Para concluir, el alcalde de La Barca dijo en su mensaje: "Lucharemos por nuestro pueblo".