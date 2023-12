Red Madre Jerez lanza un SOS: necesitan ropa de invierno para niños entre 18 meses y 3 años

El invierno llega en pocos días y las temperaturas ya registran mínimas propias del mes de diciembre. Red Madre Jerez hace un llamamiento a la ciudadanía para poder conseguir ropa de invierno para niños entre 18 meses y 3 años, artículos como chaquetones, vaqueros, ropa deportiva..., además de pañales "que siempre nos vienen bien".

"Nos falta ropa. Para menores de 18 meses tenemos mucha, pero a partir de esa edad estamos escasas y hay necesidad. Ahora mismo estamos atendiendo en Jerez a 55 niños, en San Fernando tenemos a algo más de 40, en El Puerto hay dos, Algeciras 3... Rondamos los 100 niños en la provincia", remarcan desde la delegación jerezana de Red Madre.

A pesar del elevado número de niños atendidos, aseguran que tienen lista de espera: "No podemos llegar a más. Preferimos cubrir bien las necesidades de las madres y niños que tenemos ahora, que abarcar más y no llegar... Pero sí, ha habido un repunte de peticiones, no sabemos si porque cada vez somos más conocidas o porque, desgraciadamente, la necesidad es mayor".

Además de ropa de abrigo para estos meses fríos del año, la asociación abre sus puertas a recibir también ropa de cualquier otra estación (de la misma franja de edad, 18 meses a 3 años), así como productos de alimentación infantil como potitos, leche y cereales. Al tener precios muy elevados los pañales, también agradecen que lleguen donaciones con este artículo tan necesario para los bebés.

Muchos centros educativos tienen en sus puertas un cartel con el llamamiento de ayuda y recogen en sus instalaciones la ropa, pero además Red Madre Jerez tiene el siguiente horario para recibir las donaciones para estas familias: lunes y miércoles, de 10 a 12 horas, y martes y jueves de 17 a 19 horas. La asociación se encuentra en la calle Paraíso 6.