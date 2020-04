Residencia Vitalia Home: bajas relacionadas por el Covid-19 y personal en cuarentena

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha explicado en un comunicado la situación en la que se encuentra Vitalia Home La Marquesa, residencia que alberga a más de 200 mayores. “La plantilla está dotada de 124 trabajadores, personal que ha estado expuesto desde el principio al virus y que ha causado un total de 21 bajas por enfermedad, de las cuales 5 están relacionadas con el Covid-19. A lo que hay que añadir otros 13 que se encuentran con síntomas guardando cuarentena en sus domicilios”.

“Nos consta que por parte de las autoridades sanitarias que controlan esta pandemia en nuestra comarca ha habido cola. Destacando a dicho centro personal del Servicio Andaluz de Salud diariamente, incluso facilitando material para la protección de los profesionales que vienen cuidando ejemplarmente a los mayores, soportando sobre sus espaldas un notable incremento de sus cargas de trabajo hasta que se han ido realizando contrataciones para completar la plantilla teórica. Contrataciones que son a todas luces insuficientes dado el número considerable de mayores en situación de aislamiento, en algunos casos, pendientes de confirmación”, explican desde el sindicato.

Añaden que desde este jueves “el SAS ha enviado a dos médicos y enfermeros como personal de apoyo. En días pasados la empresa ha realizado el test a la totalidad de mayores y también de trabajadores”.Reconocen que “se ha echado en falta, por parte de la delegación de Igualdad y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía el apoyo que cabría esperar en esta situación de alarma”. El comunicado continúa señalando que “se creó un grupo de WhatsApp para información a familiares, y la comunicación se realiza mediante llamadas y videollamadas” .

Desde el comité de empresa lanzan “un mensaje tranquilizador a los familiares y agradecen las donaciones anónimas recibidas con material de protección, batas, guantes...”.

Por otro lado, un familiar de un residente se ha puesto en contacto con este periódico denunciando que “tenemos falta de información, los comunicados que dan son generales”. Reconoce el trabajo del personal,“mi queja va a la dirección. Me comunican que tiene fiebre y después de dos días no sabemos nada en concreto”. Solicita “una información más escueta sobre mi madre que es lo que me interesa. Comprendo que somos muchos, pero necesitamos esa información”.