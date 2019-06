El SAS y Ceain renuevan su colaboración en el área sanitaria

En el marco de los contactos que la nueva gerente del área sanitaria, María José Cano, y su equipo directivo están manteniendo con colectivos pertenecientes a la comisión de participación ciudadana, el Centro de Acogida de Inmigrantes Ceain ha mostrado su disposición a seguir manteniendo la colaboración mutua que venía existiendo desde hace años entre el SAS y esta organización y que ha dado frutos, por ejemplo, en el trabajo que Ceain desarrolla desde la perspectiva de la salud comunitaria en la zona Sur, de la mano del proyecto ICI.

El director de Ceain, Francisco Morales, expuso en la reunión con Cano el valor de este programa que comenzó con iniciativas como 'Por un millón de pasos' y que se ha ido ampliando a otro tipo de actividades que incluyen talleres sobre diferentes temáticas orientadas a la promoción de la salud.

"Se trata de un programa donde participa el centro de salud de la zona Sur y queríamos que los nuevos responsables fueran conscientes de la buena valoración que tienen sus técnicos en el territorio". Morales indicó que se ha pedido a la gerente que siga respaldando el programa y "así nos dijo que se haría. Se trata de un enfoque que no es incompatible con el tema asistencial, que digamos es lo que siempre preocupa, pero cada vez tiene más importancia cómo involucrar a la ciudadanía y a todos los actores en la promoción de la salud”.

La colaboración entre el área sanitaria y Ceain se extiende además al campo de la atención a personas migrantes. Ceain es un colectivo de referencia al que se recurre en situaciones que se viven en el hospital con personas inmigrantes hospitalizadas que se encuentran solas y sin ningún tipo de respaldo. "Les hemos trasladado que sigan en contacto con nosotros, que en la medida de nuestras posibilidades seguimos cumpliendo con esa labor de buscar apoyos dentro de la red de colectivos o a través de recursos y ayudas para esas personas. Siempre encontramos un referente dentro del colectivo que puede echarles una mano".

Recientemente, por ejemplo, Ceain recabó ayudas para un senegalés al que le diagnosticaron una enfermedad terminal y quería regresar a su país. "Verificamos con el hospital que podía hacer el viaje, le conseguimos una ayuda de emergencia y el resto se buscó por otros sitios. Lo cierto es que se pudo gestionar. Hay situaciones muy complicadas que se mueven entre lo médico pero también lo social".

En el ámbito sanitario, Ceain sigue desarrollando un papel fundamental a la hora de informar a estas personas que tienen derecho a acceder al sistema sanitario. "Seguimos haciendo derivaciones, acompañándolos. Hemos pasado por etapas en las que la gente tenía miedo y hoy en día incluso algunos todavía lo tienen, porque igual están en una situación administrativa irregular y piensan que ir a un médico les puede perjudicar".

Morales mostró su confianza en que se siga manteniendo el actual sistema, que "la sanidad siga siendo universal y no se restrinja la entrada de ningún colectivo. Lo cierto es que nosotros de momento no estamos teniendo problemas".

No obstante, admite que es necesario aún informar al colectivo de migrantes para que accedan al sistema sanitario. "Te encuentras con personas que no han dado ese paso, y de las primeras cosas que hacemos con inmigrantes que aterrizan en Jerez es aconsejarles que se empadronen y que tengan la tarjeta sanitaria. Si no hay una entidad que les informe y les acompañen en estas gestiones no saben cómo hacerlo, piensan que se les puede complicar la vida y hay que despejar todas esas dudas".