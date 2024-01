Juan Antonio Fernández, el vendedor de la ONCE que ha dado en San José del Valle el mayor premio del Eurojackpot de Andalucía

Un vecino o vecina de San José del Valle ha ganado más de cinco millones de euros con un premio de segunda categoría del sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado ayer. Se trata del mayor premio que ha dado hasta ahora el Eurojackpot en Andalucía.

La suerte la ha dado Juan Antonio Fernández, vendedor desde hace año y medio, que vende de forma ambulante por toda la localidad gaditana. “Yo le decía a la gente que iba a dar un premio gordo en San José, porque llevo una rachita muy buena. En agosto di un Rasca de ‘La Galleta’ de 5.000 euros, y he dado varios de premios 500 euros, y me lo estaba oliendo que iba a dar algo gordo”, decía anoche Juan Antonio nada más saber que había dado a un vecino suyo más cinco millones de euros.

En concreto la cuantía de este premio de segunda categoría ha ascendido en este viernes a 5.018.161,10 euros siendo el único acertante en España del mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo. El acertante se ha quedado a un solo sol (número complementario) de obtener el bote de 120 millones de euros que ofrecía el Eurojackpot de la ONCE para este sorteo.

En San José del Valle, una localidad de más de 4.000 habitantes, con cuatro vendedores de la ONCE, le conocen en todo el pueblo. “He caído bien, la gente me aprecia, digo yo que también será por el cuponero, ¿no?”, afirma encantado.

“Para mí es un orgullo con el poco tiempo que llevo -añade Juan Antonio-. Le he solucionado la vida a una familia entera de por vida, estoy muy feliz y contento, en una nube, aún no me lo creo”. Fernández asegura que el 80% de sus clientes adquieren el Eurojackpot aleatoriamente sin elegir una numeración concreta y no sabe, todavía, quién ha sido el afortunado o afortunada que se ha llevado los cinco millones de euros.

Para este próximo martes, 16 de enero, el Eurojackpot vuelve a ofrecer su mayor bote, un premio de 120 millones de euros.

