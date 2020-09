Zara adelanta al 3 de octubre su cierre en calle Larga

Zara ha decidido adelantar al 3 de octubre el cierre de su tienda de la calle Larga. Así se lo ha anunciado Recursos Humanos de Inditex a sus empleados, que han recibido la noticia "como otro jarro de agua fría", ya que en un principio se apuntó que la fecha de cierre sería el 31 de enero de 2021.

Según trabajadores de la tienda, este cambio de plan se debe a que "se adelanta al 25 de septiembre la apertura de la nueva tienda de Bahía Sur, por lo que todo se adelanta, cierres y traslados de personal".

De momento, y a casi un mes del cierre, los empleados de la calle Larga no han recibido sus nuevos destinos, tal como prometió Inditex, que aseguró que la plantilla (21 trabajadores) tiene sus reubicaciones garantizadas en la provincia y Campo de Gibraltar. "Lo están haciendo fatal. En la tienda se respira tristeza y decepción por cómo nos están tratando, como si fuéramos números y no personas que hemos dado aquí muchos años de nuestras vidas. Hay empleadas que llevan aquí desde que se abrió en el centro, hace 32 años. Falta un mes y no tenemos noticias de traslados".

Inditex, propietaria de Zara, está apostando por tiendas cada vez más grandes, enfocadas a la venta online y "en un futuro -aseguran estas mismas fuentes- lo que quieren es dejar tres tiendas en la provincia: Área Sur, Bahía Sur y Algeciras, y cerrar Sanlúcar y El Puerto".