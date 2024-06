Una asesora del gobierno local del PP será gerente en la empresa municipal Comujesa

La empresa municipal Comujesa, que gestiona servicios como los autobuses urbanos o la ayuda a domicilio, celebrará este viernes un consejo de administración donde se aprobará el nombramiento de Aiad Abdel-lah Ahmed como nueva gerente de la mercantil. Aiad Abdel-lah Ahmed es actualmente asesora del gobierno municipal. De hecho, es una de las cuatro personas que decidió nombrar como personal eventual al inicio de este mandato municipal.

Para elegirla, la empresa municipal inició un procedimiento de selección al que se presentaron cinco aspirantes. En un principio, la elegida fue excluida del proceso al no aportar los certificados de empresa requeridos para acreditar la experiencia laboral. No obstante, sí fue admitida en el listado definitivo de aspirantes tras el periodo de alegaciones. En las bases se establecía que los aspirantes debían contar con un título de alguna licenciatura y 10 años de experiencia como responsable en una empresa pública o privada.

Su sueldo será de 72.042,60 euros brutos anuales, pagaderos en 14 mensualidades, según se recoge en las bases que reguló el procedimiento. El contrato, de alta dirección, tendrá una duración de cuatro años.

Espinar renunció a la presidencia del tribunal

Se da la circunstancia de que el pasado día 13 se produjo la renuncia del vicepresidente de Comujesa y concejal de Servicios Públicos, Jaime Espinar, de la presidencia del tribunal calificador. Así, basa su causa de abstención —es la denominación jurídica de esta renuncia— para no formar parte de este órgano selectivo en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En esta normativa, se establece que deben abstenerse de intervenir en este tipo de procedimientos cuando haya un vínculo matrimonial o familiar, amistad o enemistad manifiesta, tener una relación de servicio o haber prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar con el aspirante.

La renuncia de Espinar fue aceptada por el consejo de administración de Comujesa, con los votos a favor de los representantes de PP, Vox y La Confluencia. El PSOE votó en contra. El sustituto del concejal en este tribunal fue un técnico del departamento de asistencia jurídica del Ayuntamiento.

El PSOE habla de “enchufismo político”

Ahora bien, su próxima designación ha sido cuestionada por el PSOE quien ha llegado a calificarla de “enchufismo político”. Así, acusa al gobierno de tratar de “dar apariencia de legalidad” al procedimiento de selección ya que, incluso, apunta que la elegida “no cumple con los requisitos al haber trabajado “como graduada social para el sindicato de la CGT, cuando el puesto es para gerente”.

En un comunicado el portavoz del PSOE y consejero de esta empresa, José Antonio Díaz, advierte, además, de que el procedimiento “el proceso está plagado de irregularidades”. Entre ellas apunta que el puesto “no tiene consignación presupuestaria, el informe jurídico y económico no lo ha hecho el personal de Comujesa, las bases no cumplen con la legalidad, no se define la estructura de las pruebas, ni la puntuación; y todo se agrava porque la asesora de Pelayo no cumple con los requisitos mínimos exigidos”.

Díaz habla de un procedimiento que “huele muy mal” ya que “el concejal Espinar formaba parte del órgano de selección y después se abstuvo; en un principio se excluyó a la asesora y después se admitió sin cumplir las bases”. Acto seguido critica que el tribunal calificador haya valorado más "precisamente su trabajo como asesora del gobierno en las negociaciones sindicales de los conveníos colectivos de la sociedad, por encima incluso de otros candidatos que si cumplen los requisitos para el puesto de gerente”.