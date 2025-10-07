Abre un nuevo McDonald’s en Jerez, el quinto establecimiento de la franquicia americana en la ciudad

McDonald's Corporation, franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense con sede en Chicago (Illinois), continúa su extensión por Andalucía y, más concretamente, en el municipio de Jerez. La ciudad, candidata a Capital de la Gastronomía 2026, suma un nuevo negocio de restauración. Este mes de octubre de 2025, abre sus puertas el que es el quinto establecimiento de la famosa y exitosa cadena de comida rápida en la ciudad.

Este nuevo local está ubicado en la calle de las Ciencias, 14. Su apertura supone la creación de 40 nuevos puestos de trabajo. El restaurante cuenta con una superficie de 350 m² construidos en una parcela de casi 3000 metros cuadrados. Dispone de terraza servicio de mesa Mcauto y kioscos digitales. Los clientes podrán degustar allí además de sus famosos menús McCafé, McDelivery, zona de juegos infantil exterior y puntos de recarga eléctrica para vehículos.

Sus principales productos son las hamburguesas, las patatas fritas, los menús para el desayuno y los refrescos. También se encuentra una oferta disponible de batidos, helados, postres y ensaladas de frutas o de verduras, así como otros productos exclusivos (dependiendo del país). Se estima que esta franquicia atiende aproximadamente a 69 millones de clientes al día.

“Inaugurar un nuevo restaurante en Jerez de la Frontera es un paso clave para seguir consolidando nuestra presencia en Andalucía, donde ya contamos con cerca de 120 establecimientos. Contribuimos así a la economía española y a la generación de empleo de calidad, cumpliendo con nuestro propósito de apoyar a las comunidades donde operamos”, afirma el director de Restaurantes de McDonald’s España en medios especializados.