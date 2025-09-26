El último pleno de Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González
Dejan sus actas de concejal y serán relevadas próximamente por Violeta Márquez y Teresa Chamizo
Adif y Ayuntamiento de Jerez acuerdan un sustancial cambio en el proyecto del apeadero de tren de la zona norte
El de este viernes ha sido el último pleno de los concejales de La Confluencia Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González. Ambos han renunciado a continuar como ediles por lo que, una vez llegue la comunicación de la Junta Electoral Central, sean sustituidos por Violeta Márquez y Teresa Chamizo.
Ambos dejan la corporación tras estar más de 10 años como representantes municipales -ambos comenzaron a ser ediles tras las municipales de 2015 y renovaron el acta tanto en la convocatoria de 2019 como de 2023.
En su última intervención en el plenario, Raúl Ruiz-Berdejo reconoció que "es un día difícil porque no es sencillo cerrar etapas, sobre todo tan cargada de compromiso y aprendizaje". "Han sido diez años intensos de estar a la altura del cargo para intentar transformar la realidad de la ciudad", aseveró.
Acto seguido, dijo que deja la corporación "con la tranquilidad de haber puesto la honestidad y la coherencia por delante de cualquier otra cuestión". "No es un adiós, es simplemente el cierre de un ciclo", concluyó.
Por su parte, Kika González dejó claro que no va a abandonar la política, sino que continuará "en la retaguardia" continuando trabajando con Ganemos Jerez. Incidió en que el objetivo de su trabajo ha sido "tender puentes y la mano tendida para el diálogo común".
"Hemos querido hacer una política que aportara y que hiciera una oposición constructiva" mediante el desarrollo de un "municipalismo que hemos ejercido desde el respeto y la acogida de las personas para empoderarnos y sea parte de las soluciones", aseveró. Por ello, hizo un llamamiento a la "participación política", especialmente a los jóvenes, "porque es realmente bonito trabajar para hacer de Jerez un espacio más justo y solidario para todas".
