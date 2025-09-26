El último pleno de Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González

El de este viernes ha sido el último pleno de los concejales de La Confluencia Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González. Ambos han renunciado a continuar como ediles por lo que, una vez llegue la comunicación de la Junta Electoral Central, sean sustituidos por Violeta Márquez y Teresa Chamizo.

Ambos dejan la corporación tras estar más de 10 años como representantes municipales -ambos comenzaron a ser ediles tras las municipales de 2015 y renovaron el acta tanto en la convocatoria de 2019 como de 2023.

En su última intervención en el plenario, Raúl Ruiz-Berdejo reconoció que "es un día difícil porque no es sencillo cerrar etapas, sobre todo tan cargada de compromiso y aprendizaje". "Han sido diez años intensos de estar a la altura del cargo para intentar transformar la realidad de la ciudad", aseveró.

Acto seguido, dijo que deja la corporación "con la tranquilidad de haber puesto la honestidad y la coherencia por delante de cualquier otra cuestión". "No es un adiós, es simplemente el cierre de un ciclo", concluyó.

Por su parte, Kika González dejó claro que no va a abandonar la política, sino que continuará "en la retaguardia" continuando trabajando con Ganemos Jerez. Incidió en que el objetivo de su trabajo ha sido "tender puentes y la mano tendida para el diálogo común".

"Hemos querido hacer una política que aportara y que hiciera una oposición constructiva" mediante el desarrollo de un "municipalismo que hemos ejercido desde el respeto y la acogida de las personas para empoderarnos y sea parte de las soluciones", aseveró. Por ello, hizo un llamamiento a la "participación política", especialmente a los jóvenes, "porque es realmente bonito trabajar para hacer de Jerez un espacio más justo y solidario para todas".