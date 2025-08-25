Adjudicado el proyecto de ampliación de las plazas de aparcamiento en Parque Atlántico

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de la reurbanización la calle Mallorca, desde calle Formentera a Glorieta de Arlés, a la empresa Iter Trivium S.L.U por un importe de 39.700 euros. Según las previsiones, esto permitirá dotar de más plazas de aparcamiento a la zona del Parque Atlántico tal y como informó el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en una reciente visita a esta barriada.

El proyecto, redactado por el Departamento de Gestión de la Vía Pública de la Delegación de Infraestructuras, tiene como objetivo dotar de más plazas de aparcamiento a la zona, continuando con las ya existentes en el tramo anterior de calle Mallorca. Según se explica en el informe, actualmente los vehículos aparcan en el margen izquierdo, sobre la misma calzada de la calle, generando un peligroso estrechamiento en la circulación vial. El acerado de ambos lados de la calle es lo suficientemente amplio para permitir la inclusión de aparcamientos en línea. El proyecto tambien incluye mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones, ya que los rebajes existentes actualmente no cumplen con la normativa de accesibilidad.

"El objetivo del Gobierno es que este proyecto se materialice durante el próximo otoño. Con la aprobación en Junta de Gobierno hemos dado un paso muy importante para que el aumento de plazas de aparcamiento en el Parque Atlántico sea pronto una realidad y se cumpla una antigua demanda de los vecinos de la zona", explicaba el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en las visitas realizadas recientemente al Parque Atlántico. "Desde el Gobierno éramos muy conscientes de los problemas de estacionamiento que existen en esta barriada que, además de ser una de las que más población tiene de Jerez, también es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad por lo que se hacía necesario solucionar esta demanda y con este proyecto paliamos este problema", añade.

Espinar también ha recordado que se han acometido otras mejoras en la barriada como que se han habilitado rampas de acceso para personas con movilidad reducida en varias plazas y se han realizado reparaciones en acerados que tenían la solería suelta o afectada por el arbolado. Igualmente, entre estas intervenciones, también se han hecho otros trabajos como la cobertura con pintura para aislamiento en la cubierta del centro de barrio, un inmueble al que también se dará un repaso de pintura general.