Las averías se suceden en los autobuses urbanos de Jerez

Continúa el goteo de averías en la vieja flota de autobuses urbanos de Jerez, que está atravesando este verano uno de sus peores momentos debido a la carencia de vehículos. A mediodía de este lunes los viajeros que iban en un autobús de la línea 18 han tenido que bajarse en la calle Larga por un nuevo problema mecánico del vehículo que viajaban.

El autobús es un vehículo de la marca Iveco que fue adquirido por el servicio municipal de autobuses en 2012 al servicio de transportes urbanos de Madrid. No obstante, según la información recopilada por este periódico, este vehículo fue matriculado en 2001 por lo que ya tendría casi 25 años de antigüedad. Este vehículo cubría la ruta de la línea 18, que conecta el centro de la ciudad con el enclave comercial conformado por Área Sur y Luz Shopping.

Cuando el vehículo transitaba por la calle Larga tuvo que echarse a un lado dado que no podía continuar por lo que se pidió a los usuarios que se bajaran del autobús al no poder continuar. Esta es una nueva incidencia en un servicio público que se ha recortado notablemente durante este verano debido a los problemas que arrastra la flota de vehículos. Así, semanas atrás se decididó retirar los vehículos más nuevos, de la marca Otokar, debido a su escasa fiabilidad y a los numerosos problemas y el alto coste de mantenimiento que han tenido desde su llegada a Jerez. No obstante, a esta situación se ha unido los problemas que arrastra una flota de vehículos conformada mayoritariamente por vehículos matriculados en 2001, 2003, 2006 y 2011.

Para tratar de hacer frente a esta complicada situación, la empresa municipal Comujesa, que gestiona esta prestación pública, realizó dos licitaciones para contar temporalmente con vehículos alquilados con los que suplir esta carencia. Así, en un primer momento contrató a la empresa Grupo Empresarial Andaluz (GEA), que explota el transporte público a las pedanías, para que suministrara dos vehículos, que actualmente está en circulación.

Mientras tanto, se realizó una segunda contratación para el suministro de otros ocho vehículos a la firma Vitransa, del Grupo Avanza. Las unidades deberán llegar e incorporarse al servicio en los próximos días puesto que la mercantil municipal ha contratado ya a la compañía que deberá remolcar los vehículos hasta Jerez.

En paralelo, se prevé que el servicio municipal de autobuses pueda contar a partir de otoño con 25 nuevos autobuses, una adquisición con la que el ejecutivo confía en poder normalizar el servicio.