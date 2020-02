Las adopciones y la pirotecnia, protagonistas de la fiesta de San Antón

Un año más el parque González Hontoria vive la gran fiesta animal de San Antón. Más de 500 mascotas han desfilado ante la mirada de centenares de familias que se han dado cita esta mañana soleada de domingo. Las protectoras han animado la fiesta haciendo un claro llamamiento a las adopciones y a la lucha contra los petardos, bajo el lema 'Jerez libre de pirotecnia. Ayudemos a vivir en paz a los que sufren esta práctica tan cruel e innecesaria'.

La celebración comenzó sobre las 10,30 horas con las exhibiciones y el concurso de dibujo organizado por el patrocinador del evento, Bricopinturas. Las exhibiciones corrieron a cargo de la Unidad Canina de Orysel, del Club del perro ratonero bodeguero andaluz, Efecto Huella y la Asociación Deportiva Kamuy.

Los más pequeños disfrutaron además de actividades como el pintacaras, con el castillo hinchable y con camas elásticas. Además, dos trenes (uno de ellos el del Zoobotánico) permitió pasear por el parque con las mascotas como compañeros de viaje.

La suelta de palomas fue uno de los momentos más aplaudidos durante el desfile, una pasarela que abrieron por primera vez 10 perros del Centro Municipal de Protección Animal (antigua perrera). "El centro tenía su stand con voluntarios de Brillantina y Ayuda Animal. Iban los primeros, haciéndose visibles y lo lindo que son. Ha sido muy emocionante", destaca la presidenta de la protectora 'No me abandones', Fátima González.

Por el desfile han pasado perros (algunos disfrazados), cobayas, gatos, lechuzas, reptiles como las iguanas y hasta un pato que iba con correa. El amor por los animales fue la tónica general de la fiesta de San Antón y una muestra de ello es la jerezana María José Gutiérrez, que estuvo acompañada por cuatro de sus perros, dos chihuahuas, una perra de agua y una pit bull: "Para mí son de la familia, son mis niños de cuatro patitas".

Daenerys y Donatello son dos de los once perros que tiene Irina Galisteo. "No tengo hijos, pero tengo once chihuahuas que lo son todos. Y quiero más. El amor que te dan es incondicional", declara Irina.

Desde la protectora 'No me abandones', han subrayado que la jornada ha sido "un éxito total". "Buena temperatura, gran organización y mucha afluencia de público. Ha sido muy bonito, hemos tenido acercamiento de posibles adoptantes, de familias que ya han adoptado, casas de acogida, voluntarios nuevos, venta de artículos...", declara González, quien ya avanza que "casi seguro" hoy se han cerrado tres adopciones.

En definitiva, Jerez vive una exitosa fiesta de San Antón en la que mensajes como 'adopta, no compres' y la lucha contra el maltrato han llegado a mayores y pequeños.