Protectoras de animales piden que Jerez sea una ciudad 'pirotecnia cero'

Hay perros que se han tirado del balcón y otros que hasta han fallecido. Los efectos de los petardos en los animales son mortales y cada Navidad se viven momentos de mucha tensión por el aumento de los fuegos artificiales.

Desde la protectora 'No Me Abandones', su presidenta Fátima González reconoce que el pasado 31 de diciembre "fue horroroso". "El mismo día de fin de año teníamos a un bodeguero que parecía que le iba a dar un infarto, hasta tal punto de que decidimos llevarlo al veterinario. Por fortuna, una vez que se montó en el coche y dejó de escuchar el tremendo ruido tan cerca se calmó y una voluntaria decidió llevárselo a su casa", declara González.

La presidenta de la protectora critica que "esto es una vergüenza. Lo que ocurre cada año en Jerez es tremendo. No son petarditos, son bombas. No hay derecho". González denuncia que el 1 de enero "hubo quien sabiendo que esto es una protectora, se dedicó a tirar petardos en la misma puerta... Hay padres que no educan bien a sus hijos y mayores que no tienen vergüenza. No tiene sentido este calvario cada Navidad". "Tengo un contacto que me confesó que su padre con tumor cerebral lo ha pasado fatal este 31 de diciembre. Demasiado poco ocurre para las barbaridades que se hacen con los petardos", añade.

La alarma también la lanza la protectora San Antón. La presidenta de la entidad, Mari Paz Calderón, declara que estos días "hemos estado hablando con muchos veterinarios y nos han llegado historias de perros que se han tirado del balcón, gatos que se han perdido por el terror a los petardos e incluso Bimba, que ha muerto atropellada tras salir horrorizada de su casa".

"En nuestro refugio ha sido tremendo este 31 de diciembre, era un petardo tras otro", remarca Calderón, quien añade que "nos ha llegado a decir una familia que su perro se metió en la lavadora muerto de miedo. ¿Hay derecho a esto?".

Ambas entidades coinciden en que falta vigilancia y una normativa "que se cumpla de verdad". "Tenemos un bando municipal que prohíbe lo que hemos vivido, pero ¿qué ha ocurrido? Nada. Hay que regular de verdad el uso de los petardos y por ello vamos a iniciar una recogida de firmas para visibilizar el rechazo a la pirotecnia en la ciudad", avanza Calderón. "Deberíamos seguir el ejemplo de Rota, que está libre de petardos", añade González.

Cabe decir que en Dos Hermanas también se ha aprobado una iniciativa que tiene como misión la regularización del uso de pirotecnia, se apueste por fuegos artificiales de luz silenciosos y se prohíban aquellos artefactos explosivos que dañen tanto la sensibilidad de las personas como de los animales.

Adopciones para los Reyes Magos

Ambas protectoras controlan especialmente en estas fechas navideñas las adopciones, saben que muchas peticiones vienen motivadas sólo a 'sorprender' a los niños la mañana del 6 de enero, sin que haya un verdadero interés de dar un hogar a los animales.

La presidenta de 'No Me Abandones' subraya que "en verano las protectoras nos llenamos de regalos de Reyes, así que en estas semanas decimos muchas veces 'no' a las familias si vemos que no hay un deseo real de dar una mejor vida a nuestros perros".

Mari Paz Calderón también se ha negado estas semanas a algunas adopciones: "Me han llegado a pedir un gato pequeño para que su hija le diera el biberón. ¡No es un juguete! Miramos muchísimo las adopciones ahora".

'No Me Abandones' tiene actualmente en su protectora a 100 perros y otros 10 están en casas de acogida: "Hacemos un llamamiento a sumar nuevos socios, padrinos y a la venta de calendarios benéficos, nuestra principal fuente de ingresos".