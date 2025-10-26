La Aemet activa el aviso amarillo en Jerez y su campiña por lluvias

Mapa de Andalucía y Extremadura con las zonas en las que se ha activado este domingo día 26 el aviso amarillo por lluvias y precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este domingo 26 de octubre un aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña por lluvias con una precipitación acumulada en una hora que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado

En concreto, según ha informado la Aemet en su página web, el aviso se mantendrá activo entre las 14:00 horas de la tarde y las 23:59 horas de la medianoche.

Y es que la llegada de un sistema frontal en movimiento este domingo desplazándose desde el norte hacia el sur provocará un cambio brusco de tiempo.

Así, la jornada de este domingo llegará con una bajada generalizada de las temperaturas, que descenderán en nuestra ciudad hasta los 25º de máxima y los 15º de mínima.

Los cielos estarán hoy en Jerez muy nubosos o cubiertos que pueden ir ocasionalmente acompañados de precipitaciones, más probables e intensas por la tarde.

Los vientos serán flojos variables de componente oeste y suroeste.

En cuanto al resto de Andalucía, Meteorología vaticina hoy chubascos que podrían ser localmente fuertes y tormentosos en el tercio occidental y en el extremo oriental, junto a un descenso notable de las máximas en amplias zonas de la vertiente mediterránea y en el tercio oriental.

Se mantienen activados avisos amarillos por lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva.

Bajada de termómetros y chubascos fuertes en Badajoz y Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo en zonas de Badajoz y oeste de Andalucía, además de un descenso de las temperaturas casi generalizado y localmente notable en las máximas en el sureste y centro este peninsular.

Se prevé el movimiento de un sistema frontal hacia el sur y este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la península y Baleares, con apertura de grandes claros durante la tarde en la mitad norte peninsular y norte de la meseta sur, excepto en el norte de la península.

Esto es consecuencia de la entrada de una masa fría y húmeda posfrontal que dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos, donde son probables en forma de nieve por encima de los 1600/2000 metros.

Las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este, remitiendo en el interior peninsular excepto en el tercio sur donde aumentará la inestabilidad durante la tarde.

En zonas de Badajoz y oeste de Andalucía se esperan probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo. También serán posibles precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente con tormentas en el extremo sureste peninsular así como en el mar Balear y norte de las islas Baleares. En Canarias, intervalos nubosos.

Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la península.

Descenso de las temperaturas en la península y Baleares, localmente notable las máximas en el sureste y centro este peninsular, y de las mínimas en zonas de la Ibérica sur. Excepto en el sur, las mínimas se registrarán al final del día.

En Canarias se prevén ligeros ascensos y habrá heladas débiles en los Pirineos y dispersas en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte.

Soplarán vientos de oeste y norte en la península y Baleares rolando en la vertiente atlántica a sur durante la tarde. Serán moderados en litorales y flojos con intervalos de moderado en el interior.

Cierzo moderado en el Ebro, intervalos de fuerte de poniente en Alborán y de componente norte en Ampurdán y litorales del noroeste gallego.

Probables rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía; en Canarias, viento flojo con predominio de brisas.