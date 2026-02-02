Alerta amarilla en Jerez: horas con más previsión de lluvia este lunes

Jerez de la Frontera y su campiña están teniendo un inicio de mañana este lunes 2 de febrero bastante complicado por las intensas lluvias y el fuerte viento que se están registrando desde primera hora.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web. había activado un doble aviso amarillo por lluvias y vientos en Jerez y su zona rural con especial incidencia entre las seis y las once de la mañana, en el caso de las precipitaciones, y entre las siete y las nueve en el caso del viento, ya finalizada ésta última.

Por un lado la Aemet prevé hasta 15 litros de agua acumulada en un hora y rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

De momento, la estación de la Agencia Estatal en el Aeropuerto de Jerez ha recogido un total de 20,3 litros de agua, con una tromba de 18,8 litros en torno a las ocho de la mañana según informa en su página web.

Previsión de las horas en las que más lloverá este lunes 2 de febrero en Jerez

Meteorología prevé este lunes día 2 en Jerez y su zona rural cielos cubiertos con precipitaciones persistentes y tormentas más posibles durante la primeras horas de la mañana con un 100% de probabilidad, a lo que hay que sumar el fuerte viento hasta las 09:00 horas.

Esas opciones de lluvia se reducen ligeramente durante el segundo tramo de la jornada con un 85% entre el mediodía y las seis de la tarde, aunque de nuevo al 100% entre esa hora y la medianoche.

Según la predicción de la Aemet por horas y publicada en su página web, el grueso de las lluvias se registrarán las 14:00 horas de la tarde y por la tarde, entre las ocho y las nueves, con la siguiente cifra de agua acumulada:

De 08:00 a 09:00 horas: 3 mm

De 09:00 a 10:00 horas: 1 mm

De 12:00 a 13:00 horas: 0,8 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 0,1 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 1 mm

Avisos amarillos en seis provincias andaluzas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes, 2 de febrero, avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses.

Según ha detallado la Aemetlos avisos de nivel amarillo por precipitaciones están decretadas en las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho y Litoral gaditano, así como en Aracena (Huelva) y en la Sierra norte de Sevilla, todas con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora, desde las 6,00 hasta las 1,00 horas.

Asimismo, la Aemet ha precisado que el litoral onubense estará bajo alerta amarilla por tormentas desde las 3,00 hasta las 6,00 horas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste, sin descartarse mangas marinas o tornados.

El mismo pronóstico, pero desde las 6,00 hasta las 9,00 horas, se ha fijado en las zonas gaditanas de Estrecho y del Litoral. En el mismo periodo temporal, la Aemet ha elevado el nivel amarillo por tormentas en la comarca de la Campiña sevillana. No obstante, han concretado que vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste de carácter ocasional.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado el aviso amarillo en las comarcas almerienses de Poniente y Almería Capital, desde las 6,00 hasta las 18,00 horas; de Cazorla, de 9,00 a 18,00 horas y del Valle de Almazora y Los Vélez desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, todas por rachas máximas de 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste. También queda indicada la alerta amarilla en la comarca de Cazorla y Segura, de 9,00 a 21,00 horas, por rachas de vientos de componente oeste de 70 kilómetros por hora como máximo.

Además, la Aemet ha decretado avisos amarillos por fenómenos costeros en la Costa granadina, el Litoral de Huelva y en las comarcas gaditanas de Estrecho y Litoral gaditano, así como en el Levante almeriense y en Poniente y Almería Capital. En el caso onubense, permanecerá activo desde las 4,00 hasta las 10,00 horas con vientos del oeste o suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, al igual que en el Litoral gaditano. Mismo pronóstico, pero desde las 6,00 horas, está fijado para la comarca gaditana de Estrecho.

En cambio, el Poniente y Almería Capital y el Levante almeriense estarán bajo nivel amarillo por oleaje a partir de las 12,00 horas y hasta el final de la jornada, por vientos de oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de hasta tres metros. Mismas circunstancias están establecidas para la Costa granadina, pero de 10,00 a 20,00 horas.