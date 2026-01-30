Las precipitaciones serán menos intensas en Jerez este fin de semana

Las precipitaciones continuarán este fin de semana en Jerez aunque serán menos intensas

Las precipitaciones continuarán cayendo en las próximas horas sobre Jerez de la Frontera y su campiña aunque serán menos intensas y persistentes, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

De hecho, la Aemet prevé para este sábado 31, última jornada del mes de enero, cielos nubosos aunque con escasas ocpiones de lluvia, en concreto un 10% durante la tarde noche.

Esta previsión supondrá un cierto alivio para situación del río Guadalete que, con su crecida, obligó a evacuar a 650 vecinos de la zona rural de Jerez de la Frontera.

El desbordamiento de su cauce a su paso por la zona rural, con núcleos afectados como La Ina, Lomopardo, El Portal, Las Pachecas o La Corta, dejó imágenes espectaculares de carreteras, casas, establecimientos y mucho campo anegados por el agua.

Pese a la pequeña tregua de lloviznas previstas el sábado, el resto del fin de semana si se anuncian lluvias con mayor posibilidad, de, 100% en las horas centrales del viernes y del 85% en la jornada dominical.

El temporal regresará con más fuerza a partir del lunes ya que se prevé la entrada de nuevos frentes fríos procedentes del atlántico y que podrían desembocar en nuevas borrascas con afectación a, prácticamente, toda la penínula.

Por otro lado, las temperaturas en Jerez de la Frontera serán este fin de semana parecidas a jornadas anteriores, es decir, en torno a los 18º y 17º de máxima y 10º y 11º de mínima.

Además, los vientos soplarán con menos intensidad que los registrados días atrás con rachas huracanadas de 102 kilómetros por hora causadas por la borrasca Kristin.

Entre este viernes y el domingo, Meteorología prevé ráfagas moderadas de componente oeste y suroeste. Las velocidades medias no superarán los 20 km/h e incluso la tarde del sábado caerán hasta los 5 km/h.

Una masa polar entra por el norte de la península

La entrada de una masa polar marítima por el norte dejará este viernes precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, afectando especialmente a Galicia. Habrá también rachas muy fuertes de viento en varias zonas peninsulares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares por el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa polar marítima, que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, salvo en el extremo sureste.

Los mayores acumulados serán en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y con tormenta y granizo.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte, pudiendo bajar la cota hasta los 800/1.000 metros al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, ascendiendo en el extremo nordeste, mientras que las mínimas descenderán en el tercio sur, Galicia y oeste del Sistema Central, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares. Pocos cambios en el resto.

El viento será moderado en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte de la vertiente atlántica, Alborán y gran parte de la meseta sur y del tercio oriental, sin descartar rachas huracanadas en cotas altas de las sierras del sureste.

En Canarias, vientos moderados y cielos nubosos al norte de las islas, poco nubosos en el resto.