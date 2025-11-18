El tiempo en Jerez: jornada de transición entre la lluvia y el frío

Este martes 18 de noviembre se esperan en buena parte de Andalucía cielos despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y temperaturas mínimas en descenso.

Después del paso y retirada de la borrasca Claudia, que estuvo acompañada de abundantes precipitaciones y de algunas incidencias registradas en Jerez de la Frontera y su campiña, a lo largo de este marte se espera una jornada de transición hacia un cambio significativo de tiempo en casi todo el país por la llegada de episodio de frío invernal.

A partir del miércoles día 19 penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular.

Aquí, en nuestra ciudad, Jerez, y su zona rural, la Agencia Estatal de Meteorología Estatal prevé, según publica en su página web, un martes de tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos al inicio de la mañana y despejados a partir del mediodía.

Las temperaturas irán, en general, en progresivo descenso, sobretodo las mínimas que caerán hoy hasta los 9º mientras que las máximas lo harán hasta los 20º.

Sin embargo, desde mañana miércoles este descenso será más acusado con caídas hasta los 7 y 6 grados centígrados. Serán temperaturas frías para la época del año en la que estamos, por lo que en amplias zonas del país se habla de un episodio de frío invernal con posibles nevadas, especialmente en la mitad norte de la península.

Será a partir de la tarde del miércoles cuando llegará la masa ártica al extremo norte peninsular, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con una cota que descenderá hasta los 800-1000 m al final del día.

A partir del jueves esta masa de aire se extendería progresivamente al resto de la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado que continuaría durante la jornada del viernes.