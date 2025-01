Ryanair asegura que volverá a Jerez "si revierten las tasas aeroportuarias"

La compañía aérea Ryanair tiene previsto dejar de operar en el Aeropuerto de Jerez a finales del próximo mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, que se desarrolla a finales de octubre. De este modo, durante los dos próximos meses mantendrá la única ruta que actualmente opera con la terminal jerezana, la conexión con Barcelona, pero insiste en que no recuperará, al menos por ahora, los vuelos con Palma de Mallorca y Londres-Stansted, que inicialmente tenían previsto volver a la programación en la última semana de marzo.

La country manager de Ryanair en España, Elena Cabrera, apuntó este viernes en declaraciones a Diario de Jerez que las rutas previstas por Ryanair "dejarán de comercializarse desde finales de marzo". No obstante, indicó que estas siguen apareciendo en su página web (único lugar donde pueden adquirirse billetes de esta compañía) al estar teniendo "algunos problemas" debidos a los reajustes, pero que estas serán "actualizadas a la mayor brevedad posible".

Ahora bien, la responsable de la compañía aérea insiste en que los motivos para dejar de operar en Jerez —también lo hará en el Aeropuerto de Valladolid y reducirá frecuencias en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander— se circunscriben a su desacuerdo con las tarifas que aplica Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, en los aeropuertos catalogados por regionales. Al respecto, señaló: "Hemos decidido suprimir la actividad en Jerez debido a que las altas tasas aeroportuarias y la falta de incentivos a nivel regional no nos permite comercialmente continuar operando".

No obstante, la compañía no aclaró si las rutas que en los últimos años ha operado con la terminal jerezana son o no deficitarias. No en vano, y tal y como publicó este medio este viernes, Jerez fue el segundo aeropuerto donde más creció porcentualmente durante el pasado año. Así, casi 171.000 pasajeros en sus conexiones comerciales regulares creciendo un 19,5% respecto a 2023, un registro que le ha permitido volver a ser el segundo grupo aéreo con más volumen de viajeros de la terminal jerezana, solo por detrás de Iberia y superando a Vueling, compañía con la que ha mantenido una 'batalla' por este puesto desde hace años. Además, el pasado año fue el mejor desde 2018, donde alcanzó los 172.000 viajeros.

Sin embargo, Aena y Ryanair mantienen un enfrentamiento desde hace años por las tarifas que se aplican por los servicios aeroportuarios. De hecho, Aena aprobó en julio una subida de precios que finalmente no fue ratificada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) tras un conflicto planteado por esta compañía aérea estableciendo el regulador unos nuevos importes que se aplicarán a partir del próximo 1 de marzo.

Por el momento, la decisión de marcharse por parte de Ryanair continúa firme, aunque la country manager de la aerolínea señaló que la compañía estaría dispuesta a "volver en un futuro" en el caso de que "se reviertan estas tasas". Al respecto, indicó: "Si hubiese un nuevo esquema de incentivos para aeropuertos regionales, adecuado para el aeropuerto de Jerez, sin duda a nosotros nos gustaría volver a operarlo”.

Vuelta a la carga contra Aena

La 'low cost' domiciliada en Irlanda emitió en la jornada de este viernes un comunicado para desmentir a Aena, quien la acusó de tratar de presionar a las instituciones públicas para reducir sus costes por el uso de las instalaciones aeroportuarias públicas. Así, culpó al gestor aeroportuaria de provocar que la compañía, aunque aumente su actividad en los grandes aeródromos este año (un 5%), la reducirá en un 18% en los en los regionales.

Esta circunstancia la achaca a la "ineficacia" de los incentivos que se aplican en la actualidad y negó que las tarifas que se aplican sean las más bajas de Europa, tal y como sostiene Aena. Por ello, acusó a esta compañía de no tener un plan para incrementar el tráfico en aeródromos como Jerez y a ser "más competitivos" frente a otros destinos.

Por ello, reclamó que este tipo de aeropuertos pasen a ser gestionados por los gobiernos autonómicos "con el objetivo de incrementar el tráfico, el turismo y el empleo en las regiones que Aena ha abandonado durante tanto tiempo".