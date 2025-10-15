El Aeropuerto de Jerez perderá un 6,7% de plazas ofertadas el próximo invierno

Las compañías aéreas ofertarán unas 251.000 plazas durante la próxima temporada de invierno en las conexiones programadas con el Aeropuerto de Jerez. El número es inferior a la de la anterior temporada invernal, que se extiende desde finales de octubre hasta finales de marzo, donde se contabilizó un 6,7% más. Los datos fueron aportados este miércoles por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal que engloba a las principales compañías del sector que operan en el país. Así, si en el conjunto nacional se prevé que estas firmas comercialicen en torno a 139 millones de asientos, un 4,7% más respecto al ejercicio anterior.

A tenor de los datos recopilados por esta entidad y recogidos por la Agencia EFE, el de Jerez no es la única terminal que perderá oferta de plazas respecto a la anterior temporada invernal. Así, el aeródromo de Santiago de Compostela, que ofertará unos 917.000 asientos, perderá un 30%. Valladolid perderá un 13,3% con poco más de 49.200 plazas y Vigo tendrá unos 552.000 asientos aproximadamente, un 7,9% menos en la comparativa con 2024. En cambio, aumentará la oferta en Santander un 1,4% (417.000 plazas) y en Zaragoza, un 0,3% (296.200 plazas). Este medio consultó a Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, que señaló que aún está en proceso de cerrar los datos definitivos de la temporada que comenzará a finales de mes.

Hasta el momento, según los datos recopilados por este medio, el aeródromo jerezano contará este invierno mantendrá cinco conexiones nacionales. Estas son Madrid (operadas por Iberia y Air Nostrum), Barcelona, Palma de Mallorca (ambas operadas por Vueling), Tenerife Norte y Las Palmas (estas dos últimas operadas por Binter Canarias).

En cuanto a las rutas internacionales, se mantendrán algunas con Alemania. Es el caso de Eurowings que mantendrá sus vuelos desde Düsseldorf hasta, al menos, la primera quincena de enero. Mientras, Tui se ha comprometido a mantener cinco rutas durante todo el año (Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Stuttgart y Múnich), según la propuesta que ha presentado al Patronato Provincial de Turismo para optar a un acuerdo económico que incentiva estos vuelos.

En el transcurso de la presentación de este avance, y en plena guerra entre Aena y la compañía Ryanair, que se marchó de Jerez a finales de marzo, la Asociación de Líneas Aéreas ha reclamado una rebaja de las tarifas aeroportuarias justificándola en el aumento constante del tráfico aéreo y los buenos resultados del gestor aeroportuario en los últimos años. El presidente de ALA, Javier Gándara, explicó este miércoles que ya se ha iniciado el periodo de consultas para el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará las inversiones y la gestión de los aeropuertos en el quinquenio comprendido entre 2027 y 2031, en el que defenderán ante el gestor de estas infraestructuras una senda tarifaria descendente con el fin de potenciar el crecimiento del tráfico.

La patronal considera que bajar las tarifas aeroportuarias no contraviene los planes de Aena de invertir 10.000 millones para ampliar y modernizar sus aeropuertos, más teniendo en cuenta la eficiencia operativa del gestor aeroportuario. Además, Gándara recalcó que se deben extender las "condiciones de eficiencia" que han permitido contener las tarifas aeroportuarias, "lo que ha propiciado un círculo virtuoso hasta ahora, posibilitando a Aena beneficios récord, reparto de dividendos a sus accionistas y crecimiento del tráfico, siendo bueno para todos".

Sin embargo, desde Aena defienden que las tarifas aeroportuarias son de las más competitivas de Europa y que seguirán siéndolo a pesar del incremento del 6,5% propuesto para 2026, después de años con las tarifas congeladas.