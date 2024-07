El aeropuerto de Jerez opera con normalidad pese al fallo de Microsoft a nivel mundial

El aeropuerto de Jerez está operando con "total normalidad" pese a la caída global de Microsoft y que afecta a numerosas empresas en todo el mundo, entre ellas, Aena, que confirma la "recuperación de sus sistemas, después de haber sufrido los efectos de una incidencia informática mundial".

En relación al aeropuerto de La Parra Aena destaca que "las instalaciones funcionan con normalidad. Los vuelos están saliendo y entrando y los retrasos que puedan darse no son significativos".

De hecho, durante la mañana de este vienes día 19, tan sólo un vuelo de la compañía Tui (TOM4578) procedente del aeropuerto londinense de Gatwick con dirección al aeródromo jerezano acumula un retraso de dos horas, ya que tenía previsto aterrizar a las 12:00 horas cuando su hora fijada eran las 09:55 horas.

El resto de vuelos programados anteriomente no se vieron afectados por la incidencia en el sistema de Microsoft que no sólo afecta al sector aéreo, si no también al financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias.

Un fallo global con el sistema de Microsoft

Microsoft sigue trabajando para mitigar el impacto de su incidencia en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 afectados y espera que los usuarios puedan ir viendo solucionados sus problemas a medida que la compañía aborda estas interrupciones.

En este sentido, ha informado de que está trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar este impacto de una manera más conveniente y que sus servicios siguen experimentando mejoras mientras continúan tomando medidas de mitigación, ha explicado Microsoft en la actualización oficial de su servicio.

Este fallo a nivel global con el sistema de Microsoft está provocando problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias. Unos problemas que comenzaron a detectarse en Estados Unidos y que se han ido extendiendo a distintas partes del mundo.