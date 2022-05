Los afectados de El Barroso simbolizan en Vinoble su rechazo al parque eólico

Los afectados del parque eólico El Barroso y el Consejo Regulador del vino de Jerez se han concentrado este martes a las puertas del Alcázar coincidiendo con la celebración de Vinoble para mostrar su rechazo al proyecto que promueve Capital Energy en el viñedo histórico del Marco.

Responsables de Podemos y Ciudadanos se han unido a la protesta simbólica durante la que Joaquín Gómez Beser, portavoz de los afectados, ha apelado a la voluntad política para paralizar el proyecto sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial para evitar el daño al patrimonio vitícola y el desarrollo del enoturismo que las mismas administraciones públicas fomentan.

“Estamos aquí en defensa del patrimonio, el paisaje, el medio ambiente y el vino de Jerez” frente a “estos proyectos de energías renovables, que todos apoyamos porque la gran mayoría de los afectados trabajamos la agricultura ecológica, siempre que no vayan en detrimento del patrimonio, la historia y los trabajadores del Marco”.

Afectados y Consejo Regulador consideran que hay argumentos para detener el proyecto tanto por las “gravísimas irregularidades” observadas en su construcción como por el “atentado a un patrimonio trimilenario”, por lo que piden a las Administraciones, “que no están escuchando y que no entendemos por qué siguen apoyándolo, que revisen los permisos”. “Esto no puede ocurrir una zona donde las mismas administraciones pretenden poner en valor el turismo rural y el campo, pero al mismo tiempo lo están destrozando por un puñado de euros”.

Ascensión Ruiz, portavoz provincial de Podemos y candidata de Por Andalucía a las elecciones andaluzas, ha defendido la necesidad de realizar una “planificación exhaustiva” de las energías renovables en el territorio de la comunidad autónoma, en general, y del Marco de Jerez, en particular, frente a proyectos como el de El Barroso, cuyo procedimiento “está lleno de irregularidades y hay base legal para impugnarlo”.

En este sentido, Ruiz ha ha recordado las denuncias e iniciativas impulsadas por la formación morada ante el Ayuntamiento, la Junta y el Congreso y que elevarán también la Fiscalía, porque “hay marco legal suficiente para pedir la paralización del proyecto”.

Por su parte, Jesús García, concejal de Cs, ha mostrado su confianza en que el proyecto se implante en una ubicación alternativa distinta al viñedo, donde “pueden verse afectadas otras actividades como el desarrollo enoturístico y gastronómico”.