Podemos denuncia graves infracciones urbanísticas del parque eólico El Barroso

El Ayuntamiento anunció públicamente el pasado Miércoles Santo la suspensión de parte de las obras de construcción del parque eólico El Barroso, en el pago de Macharnudo, así como la apertura de expediente sancionador tras la detección de modificaciones “puntuales” y “subsanables” en las inspecciones de los trabajos realizadas por técnicos de Urbanismo.

El gobierno local emitió a primeras horas de la tarde un comunicado de prensa informando de la decisión tras las inspecciones realizadas “en cumplimiento del compromiso adquirido por la alcaldesa, Mamen Sánchez, con el Consejo Regulador” al hilo de la intervención de su presidente, César Saldaña, en el pleno municipal de finales de marzo para solicitar la paralización de las obras por no adaptarse a la licencia municipal otorgada al proyecto.

Curiosamente, el anuncio se produjo horas después de que la portavoz de Podemos Jerez, Diana Morales, registrara una denuncia ante la Unidad de Disciplina Urbanística solicitando la paralización inmediata de las obras así como la incoación de expediente de protección de la legalidad urbanística y de expediente sancionador por la ejecución de unas obras que, además de no ajustarse al proyecto original ni a la licencia municipal, “están causando graves daños y perjuicios de muy difícil reparación”, situación que, según reza en la nota de prensa municipal, “no constataron” los técnicos de Urbanismo

Casualmente, el Ayuntamiento hizo público su anuncio a través de los medios de comunicación una semana después de completarse la actuación municipal y sin mediar comunicación alguna previa a los interesados, léase el Consejo Regulador y los partidos de la oposición que instaron igualmente al gobierno local a inspeccionar las obras del parque por las numerosas irregularidades, y no precisamente “menores” como las que el Ayuntamiento admite que se observaron en su inspección rutinaria.

Podemos registró su denuncia horas antes de que el Ayuntamiento hiciera público el resultado de sus inspecciones rutinarias

Oposición y afectados tienen la mosca detrás de la oreja por el proceder del gobierno local en este asunto, en el que Podemos considera que hasta ahora se ha limitado a echar balones fuera en lugar de velar por la legalidad urbanística y los intereses generales de la ciudadanía. Prueba de ello es que la junta de gobierno local impidió que se debatiera en el último pleno municipal la propuesta de revisión de oficio de la licencia de obras presentada por la formación morada.

Podemos Jerez, que al igual que el presidente del Consejo Regulador, solicitará el acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento para conocer todos los detalles de una actuación en la que se pasaron por alto muchas de las infracciones urbanísticas de calado en la construcción del parque eólico que se detallan en un anexo de la denuncia presentada ante Diciplina Urbanística.

La formación morada advierte de que no se conformará con la inspección ya realizada –y que, recuerda, es anterior a su denuncia–, por lo que apela a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RDV), que habilita a la Junta de Andalucía a adoptar medidas cautelares en caso de que la alcaldesa no atienda el requerimiento de la paralización de las obras en el plazo de diez días y el de la reparación de la realidad física alterada, en el plazo de un mes. “El incumplimiento de los plazos dará lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven legalmente”, señala la denuncia a la que ha tenido acceso este medio y en la que Podemos reclama que “se proceda de inmediato a la incoación de expediente de Protección de la Legalidad Urbanística y de expediente sancionador contra aquellas personas físicas y/o jurídicas responsables” por “unas obras que no se corresponden con las aprobadas en el correspondiente proyecto técnico y de ejecución; no se ajustan a licencia de obra alguna; y están causando graves daños y perjuicios de muy difícil e imposible reparación”.

Podemos expone que el proyecto promovido por Capital Energy Andalucía pretende implantarse en Suelo No Urbanizable (SNU) de Especial Protección por la Planificación Urbanística–Viñedos y en SNU de Carácter Rural–Secanos.

El gobierno local dispone de 10 días de plazo para atender el requerimiento de paralización de las obras de la formación morada

La denuncia señala que se están ejecutando obras que no están incluidas en el proyecto y otras no amparadas por la licencia –las que se describen en el anexo con documentación gráfica y explicativa– , trabajos que en algunos casos “no pueden ser en ningún caso legalizables” porque contravienen el Plan General de Ordenación Urbana de Jerez y el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de los Recursos Eólicos del término municipal, que se indica expresamente en la licencia como “instrumento de planeamiento que se ejecuta”.

Del mismo modo, expone que los daños y perjuicios derivados de estas obras alcanzan tanto a los propieatarios de suelos (viñedos) y al conjunto de la ciudadanía como a las propias Administraciones públicas (local, provincial, autonómica y estatal) en su calidad de titulares de vías pecuarias, carreteras y cauces de dominio público afectados por los trabajos no autorizados.

En consecuencia, Podemos Jerez recuerda al Ayuntamiento que “tiene el deber de iniciar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística por denuncia” (art. 37 del RDU) y, en vista de las infracciones y daños reseñados, solicita la paralización “inmediata” de las obras y la incoación de expediente sancionador.