Qué hacer en Jerez este fin de semana

Escuela de Otoño de la Plataforma de Voluntariado de España

La Escuela de Otoño del Voluntariado llega a Andalucía, y en concreto, a Jerez. Con motivo del 25 aniversario de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, acogemos, en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz, la XXIX edición de la Escuela de Otoño, organizada por la Plataforma de Voluntariado de España.

La Escuela tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre, en la Sala Paúl de Jerez de la Frontera a partir de las 11:00 horas.

Conferencia "El renacer del Palacio de Riquelme"

El Museo Arqueológico ha organizado una conferencia titulada "El renacer del Palacio de Riquelme" sobre los trabajos de restauración que se han llevado a cabo en la fachada del histórico inmueble, con motivo de su finalización.

La charla será ofrecida por el historiador del Arte y miembro de CEHJ, Antonio Aguayo Cobo, y la restauradora Blanca García Vegara. El acto arrancará el jueves 17 a las 19:00 horas en la sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación libro "Pedro Salina: Poesía y Deseo" de Manuel J. Romero Ortega

La Fundación Caballero Bonald acoge la presentación del libro Pedro Salinas, 'Poesía y Deseo. Espacio y tiempo de su creación literaria' de Manuel J. Ramos Ortega.

La obra se alzó con el XXIII Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria y ha sido publicado por la editorial Pre-Textos y la Fundación Gerardo Diego.

El acto comenzará en la sede de la Fundación Caballero Bonald (C/ Caballeros, 17) ese jueves 17 a las 19:30 horas y será presentado por Enrique Montiel. Entrada libre hasta completar aforo.

Feria de la Economía Local de Jerez

La Feria de Economía Local de Jerez se celebra los días 18, 19 y 20 de octubre de 2024 en los Claustros de Santo Domingo. Es un espacio para el encuentro de los ciudadanos con las empresas y con las nuevas iniciativas emprendedoras de nuestra ciudad.

Este evento contará con una zona expositiva de empresas, una programación de conferencias y zonas para la realización de desfiles de moda y de actividades infantiles.

La Feria arranca este viernes 18 a las 10:00 horas de la mañana y en el siguiente enlace podrá consultar el programa entero.

Parada Hípica por el 50 aniversario de la Real Escuela / Diario de Jerez / Miguel Ángel González

Parada Hípica del viernes 18 de octubre en Jerez

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, organiza un desfile ecuestre que tendrá lugar durante el LIII Campeonato de España de Doma Vaquera que se celebra en sus instalaciones.

En concreto, la salida tendrá lugar a las 18:00 horas, cuando partirá del Parque González Hontoria. A partir de ahí recorrerá calles emblemáticas de Jerez para tener su final en la Real Escuela, donde, en la pista habilitada para el concurso, se irán presentando todas y cada una de las unidades participantes.

En el siguiente enlace podrá ver el recorrido completo de la Parada Hípica.

Tributo musical La Granja

La Máscara Producciones y La Barbarie Teatro Musical ha preparado el tributo musical 'La Granja' en la sala Compañía para el viernes 18 de octubre a partir de las 18:00 horas.

Las entradas cuestan 15 euros más gastos de gestión y están puestas a la venta wwww.lamascaraproducciones.com www.giglon.com y www.elcorteingles.es

Conciertos en Plaza Canterbury

La sala Grafton de Plaza Canterbury ha programado tres actuaciones en directo. La primera de ellas este viernes 18 a las 23:30 horas con el conerto de La Banda del Pelícano.

El sábado 19 hay previstos otros dos conciertos, el de la tarde a partir de las 18:00 horas con Los Hombres Rana, banda tributo de El último de la fila; y el de la noche desde las 23:00 horas con Los Viandantes. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La Pieza del Mes de Octubre del Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico ha programado para este sábado 19 de octubre la actividad mensual de La Pieza del Mes de Octubre que, en esta ocasión, lleva el título "Caballos Jerezanos de hace 18.000 años. Proyecto Motillas".

La ponencia correrá a cargo de la doctora María Ángeles Medina Alcaide, arqueóloga de la Universidad de Córdoba.

La charla comenzará el sábado 19 a las 12:00 horas en la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico. La entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Warrior Soul y The Black Halos

La Sala La Guarida del Ángel recibe la visita este sábado 19 de octubre de dos bandas veteranas de las escenas norteamericana y canadiense respectivamente, Warrior Soul y The Black Halos.

Warrior Soul es una banda de rock estadounidense originaria de Nueva York y formada por el cantante y productor Kory Clarke. Una auténtica ametralladora de rock and roll en los noventa, cuando la banda tuvo su momento más álgido. La revolución hecha canciones a ritmo de ruidoso punk, hard rock, metal.

Por su parte, The Black Halos comenzaron en el underground de la escena punk de Vancouver en 1994. Su aproximación ruidosa y gruñente al punk setentero pronto les hizo destacar en mitad de la marea grunge hasta llamar la atención del sello Sub Pop, que no tardó en firmarles tras presenciar una de sus incendiarias y electrificantes actuaciones.

El doble concierto tendrá lugar este sábado 19 de abril a partir de las 22:30 horas en La Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,1). Las entradas tienen un coste de 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla.

Cartel de Loco Bongo Jerez / @locobongo / Instagram

La fiesta más loca llega a Jerez este sábado

Este sábado 19 de octubre la Plaza de Toros de Jerez abre sus puertas para recibir a una fiesta 'muy loca'. La combinación de música, baile y la posibilidad de ganar diferentes premios jugando al tradicional bingo convierten a Loco Bongo en una experiencia única e inolvidable.

Loco Bongo está inspirado en los concursos de televisión de la década de los 90. En este 'bingo loco' los participantes podrán disfrutar de la emoción de bailar y cantar disfrutando de la música de todas las épocas. Solo los afortunados y afortunidadas que canten línea o 'bongo', podrán subir al escenario y superar ciertas pruebas si quieren optar a llevarse el gran premio.

La apertura de puertas será a las 18:00 horas. La hora que transcurre desde la apertura de puertas hasta el comienzo del espectáculo a las 19:00 horas estará ambientada por un DJ. El evento se externderá hasta la 01:00 horas. Puedes comprar tus entradas a través de este enlace

Jerez decide el campeón del mundo de Superbike

El Circuito de Jerez acoge la última prueba del Campeonato Mundial de Superbikes en el están en juego, además del propio de SBK, los títulos de Supersport, Supersport300 y el Campeonato del Mundo Femenino.

El público tendrá de nuevo la oportunidad de disfrutar de la cercanía de esta competición que incluye el acceso al paddock con la compra de la entrada, acompañar a los pilotos en la euforia del pódium ya que las ceremonias de entrega de trofeos se realizan en el propio paddock, vivir y disfrutar de variadas y animadas actividades en el escenario Paddock Show, con una amplia programación a lo largo del fin de semana, disfrutar del Pit Lane Walk (acceso limitado) o dar una vuelta controlada en moto el sábado para aquellos aficionados que vengan en moto y hayan comprado parking moto interior. Las entradas están a la venta en la web del circuito jerezano Los horarios de la competición se encuentran en el siguiente enlace: Horarios de competición