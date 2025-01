Qué hacer en Jerez este fin de semana

Proyección y coloquio de la película 'Muerte en las nubes'

La sección de cine del Ateneo Siglo XXI, dentro de su ciclo Cine y Literatura de Detectives, proyectará la película: "Muerte en las nubes"con Hércules Poirot. Posteriormente habrá un coloquio dirigido por Joaquín Casas. El evento arrancará este jueves 23 de enero a las 18:30 horas en el Palacio de Villapanés (C/ Empedrada,2) La entrada es libre hasta completar aforo.

Presentación de la novela 'Nicole y Aline, el otro eros'

La Fundación Caballero Bonald acoge este jueves la presentación de la novela' Nicole y Aline, el otro eros' de la autora italiana Oriana Guarino publicada en la editorial Círculo Rojo.

Nacida en Italia (1956), pero enamorada de Andalucía, la escritora Oriana Guarino vive entre Italia y España. Licenciada en Filosofía, ha dado clases de filosofía en la secundaria durante 38 años «sin trabajar un día», como ella dice, por qué ha amado de verdad este trabajo.

Para ella, vivir es comunicar, ya sean los conocimientos de física cuántica sobre el origen del universo, el pensamiento filosófico, o las experiencias de la vida (infancia dolorosa, búsqueda de pareja para salir de la solitud, sexualidad).

Por eso ha publicado cinco libros que tratan temas muy diferentes entre ellos, pero con un hilo conductor: una sutil ironía sobre la vida, esa ironía que es capaz de hacer soportable lo insoportable y de explicar lo inexplicable. Nicole y Aline, el otro eros es su primer libro publicado, por Círculo Rojo, en español.

El acto será presentado por Ricardo Rodríguez en la sede de la Fundación (Caballeros 17,) este jueves 23 de enero de 2025 a las 19:30 horas y se servirá una copa de jerez por cortesía de la organización.

Jerez rinde homenaje a Lola Flores

El Ayuntamiento de Jerez, con motivo del 102 aniversario del nacimiento de Lola Flores, ha diseñado un programa de actividades que continúan este viernes 24 a las 19:30 horas con la conferencia Lola Flores, de Jerez al mundo. Su baile, a cargo de la catedrática de la Universidad de Sevilla, Cristina Cruces Roldán, una gran estudiosa de la artista jerezana, que tendrá lugar en el salón de actos del Palacio de Villapanés, con acceso libre hasta completar aforo.

Asimismo, este año, aprovechando la gran acogida de las rutas patrimoniales, se ha organizado dentro del programa municipal Conoce tu patrimonio, la visita guiada El Jerez de Lola Flores, con dos pases, a las 11 y a las 17 horas, a cargo del historiador Manuel Romero Bejarano, que abarcará explicaciones sobre la vida en su barrio, las costumbres de los patios de vecinos y tabancos, entre otros aspectos propios de la época de Lola en Jerez. Las personas interesadas pueden realizar su reserva a través del teléfono: 956 14 95 60.

El broche de la programación tendrá lugar el sábado, 25 de enero, con los 'Balcones de Lola'. A las 12.15 horas, será el turno de Fernando Soto, en el balcón del Ayuntamiento, en calle Consistorio. Seguidamente, a las 13.15 horas, tendrá lugar la actuación de Mara Rey, desde el balcón del Palacio de Villapanés, en el barrio de San Miguel, cuna de Lola Flores; y a las 14 horas, también en el Palacio de Villapanés, tendrá lugar la actuación de Tomasito.

Cartel de la muestra pictórica y escultórica 'Jerez, paleta de colores'

Muestra Pictórica y Escultórica

La XXIII Magna Muestra Pictórica y Escultórica "Jerez, Paleta de Colores" organizada por la Hermandad del Desconsuelo se inaugura este viernes 24 de enero a partir de las 20:00 horas en los Claustros de Santo Domingo. La exposición está dedicada a María Luisa C. de Azcárate y rendirá homenaje en pintura a Martín Merino y en escultura a Alejandro Domínguez Alpresa.

El horario de visitas será de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Sábados y domingos: de 10 a 13.45 horas

Festivos y lunes: cerrado. La entrada es libre y la exposición se mantendrá abierta hasta el 16 de febrero.

'Macbeth', la ópera de Giuseppe Verdi, en el teatro Villamarta

El Teatro Villamarta de Jerez será escenario este viernes 24 y domingo 26 de enero del gran regreso a la ciudad, tras 15 años, de 'Macbeth', ópera de Giuseppe Verdi basada en la famosa tragedia de William Shakespeare, con Rodrigo Esteves en el papel de Macbeth y la jerezana Maribel Ortega como Lady Macbeth. Con la dirección musical de Carlos Domínguez- Nieto, escénica de José Luis Castro, escenografía y vestuario de Jesús Ruiz e iluminación y videoescena de David Bernués, el coliseo contará además con la visita por primera vez de la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla.

Las funciones arrancarán el viernes a las 20:00 horas y el domingo a las 18:00 horas de la tarde. El precio de las entradas oscilan entre los 30 y 70 euros y están a la venta en este enlace.

Concierto de música Nu Metal

La Sala Paúl acogerá este viernes 24 de enero a partir de las 20 horas el concierto de ‘Her own summer’, con una actuación tributo a bandas de la década de los 90 y los 2000, como Linkin Park, System of a down, o Rage Against The Machine.

La entrada a este concierto será libre y gratuita, hasta completarse aforo. La apertura de puertas está prevista a las 20 horas, y el concierto comenzará a las 21 horas.

‘Her own summer’ es una banda tributo del género Nu-Metal con una gran proyección. Este grupo reivindica un estilo musical que surge en los 90 cuando comienza a fusionarse el metal con otros géneros, como es son la electrónica y el hip-hop, además de utilizarse las voces de forma más estrambótica sin que esto signifique perder la técnica vocal. Este movimiento da vida a bandas muy icónicas como Linkin Park o Limp Bizkit, entre otros.

El evento contará con un servicio de barra, y ofrecerá una oportunidad extraordinaria de disfrutar de un proyecto musical joven, con un grupo que tomará el escenario para reivindicar los temas de bandas emblemáticas que marcaron una época con un estilo muy definido.

Nacho Salmerón en concierto

El guitarrista jerezano Nacho Salmerón ofrece un concierto especial este viernes 24 en la sala La Guarida del Ángel en la que, además de tocar su álbum 'Blues Therapy', promete sorpresas gracias a la colaboración de otros músicos sobre el escenario.

Salmerón es un talentoso solista y profesor de guitarr influido por los estilos del Blues, Jazz y Rock y ha editado tres trabajos hasta la fecha, el ya mencionado Blues Therapy en 2022, el ep Make a U Turn en 2024 y el álbum de debut de 2011 Lost Soul.

Para esta actuación ya ha anunciado las colaboraciones en el escenario de su grupo Being Floyd, del percusionista Manu Díaz, la cantante Erika Gómez, el saxofonista Pepe Torres y el guitarrista flamenco José Delgado Mateo.

La actuación comenzará este viernes 24 a las 23:00 horas en La Guarida del Ángel. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a un precio de 10 euros en Malamúsica y en whatsapp al número 634 52 94 82.

La Pieza del Mes de Enero en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez presenta este sábado 25 de enero la Pieza del Mes de Enero titulada 'Manipulaciones corporales: Más allá de los tatuajes' con una ponencia del Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla, Leonardo García Sanjuán.

La conferencia comenzará a las 12:00 horas del mediodía en la Sala Julián Cuadra de la pinacoteca jerezana. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de Bad Name, banda tributo de Bon Jovi

La mítica banda de rock norteamericana Bon Jovi acaba de celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de su primer disco homónimo en 1984 y para celebrarlo ha editado un libro conmemorativo titulado 'Bon Jovi: Forever' narrado por su vocalista Jon Bon Jovi con 263 páginas y más de 1.300 imágenes de archivo.

Para saciar las ganas de música de una de las bandas más aclamadas de rock de la historia, La Guarida del Ángel ha traído hasta Jerez a una de las bandas tributo que mejor respetan en Andalucía el legado de los de Nueva Yersey, los sevillanos Bad name con quince años de bagaje sobre los escenarios.

Bad name toma el nombre de un tema (You Give Love a Bad Name) que fue el primer sencillo del tercer álbum de estudio de la banda original que fue lanzado en 1986 y que consiguió ser nº1 en la lista de Billboard Hot 100 convirtiéndose en el primer gran éxito de la banda.

Bad Name han estado en gran parte de nuestro país actuando tanto en salas como en algunos festivales. "El éxito de la banda está asegurado por donde actúan, ya que la puesta en escena, junto al recopilatorio de temas que llevan preparados, hacen que asistir a uno de sus eventos sea imprescindible", señalan desde la organización.

El concierto de tributo a Bon Jovi a cargo de Bad Name en la sala La Guarida del Ángel está previsto el sábado 25 de enero a partir de las 23:00 horas. La entrada anticipada tiene un coste 12 euros +gastos de grestión en Entradium.com y Malamúsica). En Taquilla costarán 15 euros.

Cartel de la Fiesta de San Antón en Jerez

Fiesta de San Antón

El Parque González Hontoria acoge este domingo 26 de enero la tradicional Fiesta de San Antón. Este año se destacará la importancia de la adopción de mascotas, la importante labor de las protectoras de animales y de entidades como la Asociación Española del Ratonero Bodeguero Andaluz.

Además de la bendición de las mascotas, habrá actividades familiares, entrega de trofeos a participantes y actividades especiales, lúdicas y hosteleras. A partir de las 10.30 horas, se iniciará el pase del jurado calificador, a las 12.30 horas, comenzará el desfile y a las 13 horas, tendrá lugar la bendición.