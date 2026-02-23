Los proyectos en la barriada de La Plata en Jerez para su transformación

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del gobierno municipal, Jaime Espinar, Nela García y Carmen Pina, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos de la barriada La Plata para presentarles los proyectos que el Ayuntamiento está impulsando en esta barriada histórica.

La alcaldesa ha explicado todos los proyectos que se van a poner en marcha, destacando, en primer lugar, la rehabilitación y modernización del Mercado de La Plata, contando con cofinanciación municipal y de los fondos europeos EDIL, por valor de casi 70.000 euros. El objetivo, ha indicado María José García-Pelayo, es recuperar este espacio para el comercio de productos frescos de kilómetro 0 y también de los derivados de la artesanía. Este espacio que “formaba parte de la vida de la ciudad y que lleva muchos años cerrado”, también se acondicionará para la organización de actividades culturales, lo que supondrá para la barrida “un nuevo revulsivo”.

Igualmente, la regidora ha avanzado que el Ayuntamiento va a acometer el arreglo de la plaza de la Constitución, en cuyo entorno se halla la iglesia de Santa Ana y el CEIP Isabel La Católica. La alcaldesa ha señalado que esta plaza “ha sufrido muchos años de abandono” y que a finales de este año 2026 se licitará esta obra por valor de unos 400.000 euros para mejorar este espacio público. En este sentido, se ha referido a que los representantes de los vecinos le han contado que “les haría especial ilusión recuperar la estética original, algo que veremos con ellos”.

Del mismo modo ha explicado que ya han comenzado los trabajos de desmontaje del antiguo lavadero de coches del Elefante Azul para destinarlo a alrededor de 90 plazas de aparcamiento para los vecinos. Esta nueva infraestructura hará posible facilitar el estacionamiento y mejorar la movilidad y la accesibilidad en este sector de la ciudad. Este nuevo parking en superficie, que se financiará con medios municipales, contribuirá además a la dignificación de espacios públicos.

Por último, ha destacado la regidora, que el Ayuntamiento también va a acometer la demolición del edificio prefabricado que se encuentra en desuso en una parcela municipal en la prolongación de la calle Pizarro, entre Mercadona y el antiguo Elefante Azul, y que ha sido señalado por los vecinos como punto de consumo de estupefacientes. Una vez demolido este edificio, se procederá a la adecuación de la parcela resultante, de unos 2.000 metros cuadrados, para un futuro uso.