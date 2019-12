La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha valorado este martes como "magnífico" el pasado fin de semana, un puente festivo en el que "nos han visitado muchas personas, y muchas de ellas han venido por primera vez a la ciudad por el reclamo de las zambombas".

A la denuncia de la asociación de vecinos del centro histórico criticando que el modelo de zambombas que se promueve desde el Ayuntamiento "convierte las calles en un macrobotellón legal", Sánchez responde que "lógicamente cuando hay algo que atrae a mucha gente siempre habrá personas que se encuentren más cómodas que otras". "En el Gran Premio le toca a los vecinos de la Avenida pasar esas incomodidades, en la Feria a todos los vecinos del entorno... Cada año intentamos mejorar para que esos pequeños problemas se vayan solucionando. Pero a veces es difícil", añade la alcaldesa.

"Yo he ido preguntando a personas que viven en el centro histórico y me han dicho 'mire, me da mucha alegría ver Jerez así, si hay que aguantarse un fin de semana, se aguanta. Esto es bueno para Jerez'. Hay quien el problema lo ha tenido porque vive en una calle estrecha y hay gente que se ha metido para hacer sus necesidades. Nosotros lo hemos intentando solucionar metiendo todos los días mangueras para arreglar este problema de incivismo", remarca Sánchez.

"Hay quien se ha molestado porque hay una bodega que da pared con pared a su casa y ha hecho una zambomba. Si eres de las más afectadas porque tienes el ruido de la bodega, pues lo que debes hacer es denunciar a esa bodega y saber si reúne los requisitos para celebrar una zambomba", subraya la alcaldesa.

La regidora insiste en que "por nuestra parte intentaremos poner los medios que podamos, en la medida que podamos. Lo que sí quiero destacar es el refuerzo en la Policía Local, no ha habido ningún incidente con la gran cantidad de personas que había; y que la mayoría de los bares han cerrado a la una de la madrugada".

"Todo hay que mejorarlo pero hay que estar orgullosos de que la zambomba se haya convertido en una referencia para nuestra ciudad en estas fechas", declara la alcaldesa.