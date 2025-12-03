La alcaldesa visita el estudio del pintor jerezano Julio Rodríguez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha visitado recientemente la casa-estudio del reconocido pintor y creador jerezano Julio Rodríguez.

Esta visita se enmarca dentro de una serie de encuentros promovidos por el Ayuntamiento para conocer de cerca la actividad de los creadores y artistas de la ciudad, y subrayar la importancia crucial de su talento como pilar fundamental de la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura.

Durante el recorrido por el estudio, la regidora tuvo la oportunidad de comprobar cómo la fantasía, la creatividad y la técnica ocupan un espacio central en el trabajo de Rodríguez. La visita se centró especialmente en su maestría en el trampantojo, una técnica pictórica que busca engañar a la vista creando la ilusión óptica de objetos reales y tridimensionales.

La alcaldesa ha destacado el compromiso municipal de apoyo al talento local y a la promoción de creadores y artistas que, como Julio Rodríguez, contribuyen significativamente al patrimonio cultural jerezano.

Tras el encuentro, la regidora expresó su deseo de que el creador pueda materializar pronto sus nuevos proyectos, poniendo en valor la dilatada trayectoria del artista, quien se formó en la Escuela de Arte de Jerez. El autor jerezano ha expuesto en numerosas muestras y encuentros artísticos, consolidándose como un referente de la creación plástica local.