De Jerez a Madagascar para proteger a una especie en peligro de extinción

La Plataforma Española de Jóvenes por la Conservación de la Naturaleza (Pejcona), cuyo presidente es el jerezano Jesús Gil Morión, y la Fundación Agua de Coco han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el proyecto de conservación del lémur de cola anillada (Lemur catta) que la fundación desarrolla en su sede de Manguily (Madagascar). Este acuerdo inicia una etapa de cooperación entre ambas entidades, centrada en proteger a una especie catalogada en peligro de extinción y en promover acciones que contribuyan a la preservación de su ecosistema.

Gracias a este convenio la Fundación Agua de Coco contará con el asesoramiento de diversos grupos temáticos integrados Pejcona, formados por jóvenes profesionales especializados en diferentes áreas como la primatología, la botánica o la gestión de la biodiversidad. Estas consultas permitirán orientar y reforzar las medidas y actuaciones que se implementen dentro del proyecto de conservación.

Además del apoyo científico y técnico, este acuerdo también contribuirá a difundir el trabajo que realiza la Fundación Agua de Coco en Madagascar y dar visibilidad a la situación actual del lémur de cola anillada, una especie emblemática cuya supervivencia se encuentra seriamente amenazada.

Como parte de esta alianza, Pejcona también tendrá la posibilidad de enviar voluntarios de forma presencial a la sede de la Fundación en Manguily. Estos colaborarán activamente sobre el terreno en las labores de conservación, contribuyendo de primera mano al desarrollo del proyecto y fortaleciendo el compromiso de la juventud con la protección de la naturaleza. El jerezano Manuel José Pérez Salazar, vicepresidente de Pejcona, viajará en 2026 a Madagascar para conocer el entorno.

Con esta iniciativa conjunta, Pejcona y Fundación Agua de Coco reafirman su compromiso con la conservación de la biodiversidad global y la defensa de las especies más vulnerables, impulsando un esfuerzo coordinado y sostenible para la protección del lémur de cola anillada y su hábitat natural.

Desde que se fundó Pejcona en 2023 en Jerez, jóvenes científicos de diferentes campos relacionados con la naturaleza no han parado de dar pasos adelante en la lucha por la conservación. Lo que nació como un grupo de Whatsapp bajo el nombre 'Jóvenes Naturalistas', se ha convertido en una plataforma activa a nivel nacional, participando en importantes congresos y proyectos.