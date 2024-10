De los Alpes a Jerez: en busca de la pareja misteriosa

Miguel Morenatti es un reconocido fotógrafo jerezano que viaja por medio mundo captando con su cámara espectaculares paisajes. Viajes que va narrando de manera gráfica a través de sus redes sociales y que le han permitido conocer más de una treintena de países y, especialmente, lugares recónditos.

Uno de sus últimos trabajos lo ha realizado en los Alpes suizos. Tras volver de la visita este verano y ponerse a revisar las imágenes que realizó, ha encontrado una que le ha llamado especialmente la atención. En ella se ve a una pareja abrazada.

Imagen realizada por Miguel Morenatti en los Alpes, con la pareja española como protagonista. / Miguel Morenatti

Tras 'encontrarla' entre sus fotografías, Morenatti ha querido hacer un llamamiento a través de redes sociales con el fin de localizar a ambos para que tengan un bonito recuerdo del viaje: "Facebook haz tu magia…! Este verano conocí en los Alpes a esta pareja de españoles. Se cruzaron en mi encuadre. Seguro les encantaría la foto! A ver si les llega…!".

El fotógrafo explica que, cuando la hizo, "estaba esperando el atardecer. Ellos se metieron en el encuadre y disparé la foto porque yo después iba a hacer la foto mía ahí y estaba probando. Disparé y me me olvidé pero cuando vi la foto me di cuenta que estaba esta y que había quedado muy bien con dos". Sin embargo, "no tengo los datos de ellos. Yo los escuché hablar y los saludé cuando me crucé, pero después nada más".

Muchas personas han compartido ya la imagen pero ¿llegará a sus protagonistas?