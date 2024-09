El Ampa del colegio Tomasa Pinilla de Guadalcacín denuncia las pocas horas concedidas a una profesora de Pedagogía Terapéutica

El Ampa Azul y Blanca del CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín ha denunciado la situación en la que queda el alumnado del centro para el presente curso con respecto a las horas concedidas a la PT (Profesora Terapéutica). Las familias han criticado la decisión de la delegación territorial de Educación, que ha decidido compartir dicha profesora con otro centro educativo de la ciudad. En concreto, la docente asignada al colegio de Guadalcacín deberá también realizar sus labores diarias con el IES Lola Flores, una decisión que en la comunidad educativa no entienden pues "se traduce en un menor número de horas de atención al alumnado NEE del Centro, pues no es una medida para optimizar los recursos, si no que se traduce en una pésima atención al alumnado, aumentando su desigualdad, no favoreciendo la famosa “inclusión” que aboga la ley y promoviendo una “explotación” encubierta de estos profesionales tan imprescindibles para garantizar los apoyos necesarios que garanticen los derechos de la infancia a una educación de “calidad”.

Los padres y madres del centro han recordado a la delegada territorial que "la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado (artículo 4.3, redacción dada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE). Y señala que, cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera".

Asimismo, consideran que el fin de esta normativa no debe ser otro que "el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y la educación entendida como medio para lograr la formación integral que permita el ejercicio de la ciudadanía", algo que no se está consiguiendo.

Finalmente, esgrimen a través de un comunicado que "la equidad educativa es inseparable de la calidad. Son dos principios indisociables. Por lo tanto, un Sistema Educativo que aspire a la excelencia debe aspirar a que todo alumnado pueda recibir una educación y una formación de calidad, sin que ese bien quede limitado únicamente a algunos sectores, por falta de capacidad organizativa, de recursos personales y/o materiales en las administraciones competentes en el asunto".

La comunidad educativa del centro ha lamentado que una vez más sea su centro el afectado con una decisión como ésta. En los últimos meses, desde el colegio se quejaron también por la pérdida de una unidad de tres años de cara al presente curso escolar, una situación que le hace estar en clara desventaja con otros centros próximos.