La ampliación de los días de apertura de los centros comerciales de Jerez anulada por el TSJA ya está en el Supremo

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la ampliación de los días festivos de apertura autorizada de los centros comerciales de Jerez que aprobó la Junta de Andalucía en 2022 y que estuvo en vigor hasta el pasado mes de mayo. Será la sección tercera de la sala de lo Contencioso del alto tribunal la que se pronuncie sobre este asunto en los próximos meses.

Ahora bien, el recurso de la patronal que representa al grueso de las grandes superficies ha sido admitido porque el Supremo considera que no hay jurisprudencia específica sobre el caso de Jerez. Así, entiende que una resolución al respecto puede afectar a un gran número de situaciones al trascender del caso objeto del proceso, aunque fija su futuro pronunciamiento a determinar si debe justificarse o no que no se delimite la ampliación de días de apertura en un determinado ámbito espacial o temporal.

Tal y como recoge el auto del Supremo, fechado a mediados del pasado mes de julio, el TSJA anuló la anterior zona de gran afluencia turística (ZGAT) decretada en Jerez, la figura administrativa que se utiliza para ampliar los horarios comerciales, al entender que la Junta de Andalucía no motivó adecuadamente que el sustancial incremento de los días de apertura autorizados se extendiera a todo el término municipal —entonces se fijó que todas las grandes superficies pudieran abrir en Semana Santa, el fin de semana de Gran Premio y en todos los domingos y festivos de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre—.

Interés casacional

Tras el fallo, Anged anunció que iba a recurrirlo ante el Supremo. Mientras tanto, Junta de Andalucía y Ayuntamiento optaron por diseñar una nueva ZGAT, que limita las aperturas al centro histórico y que entró en vigor el pasado 30 de julio. En síntesis, la patronal ha alegado que una declaración de ZGAT para todo el municipio, tal y como se hizo inicialmente en Jerez, no requiere de justificación alguna, algo que sí debe hacerse, a su entender, cuando se establecen limitaciones. En cambio, tanto la Junta como el Ayuntamiento solicitaron que no se admitiera a trámite y, por ende, la sentencia del TSJA adquiriera firmeza.

En el auto, el Tribunal Supremo admite el recurso dado que considera que existe interés casacional, aunque delimita sobre qué ámbito de la controversia jurídica se pronunciará, aunque, claro está, afectará a lo ocurrido en Jerez. Así, argumenta que bien es cierto que existe jurisprudencia que establece que debe justificarse la limitación de manera temporal o territorial de la normativa de horarios comerciales. Sin embargo, advierte de que no la hay en el caso de que esa delimitación no exista —en el caso de Jerez no había una limitación territorial dado que se aplicó a todo el término municipal—.

Por este motivo, el objeto de su pronunciamiento versará sobre si una declaración de zona de gran afluencia turística que no contenga una limitación de carácter temporal o territorial debe o no justificarse. De este modo, considera que esta controversia tiene interés casacional dado que, tal y como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la resolución recurrida, puede afectar "a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso".

Una nueva ZGAT ya en vigor

En paralelo a esta controversia jurídica, y una vez que el TSJA determinó que se ejecutara de manera provisional su fallo, se comenzó a tramitar una nueva zona ZGAT que está en vigor desde hace un par de semanas tras publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La nueva zona de gran afluencia turística elaborada por la Junta que ha entrado en vigor difiere en parte de la propuesta inicial planteada por el Ayuntamiento y consensuada por los agentes sociales y económicos de la ciudad, que era más limitada, aunque el ejecutivo decidió no presentar alegaciones.

De este modo, ya se han establecido dos zonas de gran afluencia turística en Jerez. La primera se circunscribe al centro histórico donde todas las grandes superficies —el Ayuntamiento estima que son siete los establecimientos afectados— podrán abrir, además de los 16 festivos al año que establece la normativa autonómica, todos los domingos y días feriados de Semana Santa y de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre. Mientras, la segunda zona circunscribiría a toda la ciudad aunque solo para el fin de semana en el que se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez.