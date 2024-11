Andrés Ollero en Jerez: "El contacto con los alumnos me permite seguir aprendiendo"

Andrés Ollero (c), durante su conferencia, junto a Leticia Cabrera y José Justo Megías.

Con la firme intención de "no perder el contacto con los alumnos y continuar así con la posibilidad de aprender", el político y magistrado del Constitucional Andrés Ollero visitó este martes la Facultad de Derecho de Jerez para hablar de su nuevo libro, 'Entre el Derecho y la vida pública' (Aranzadi). Un trabajo en el que su autor recoge desde las conclusiones de su tesis doctoral, hasta hoy. Más de una treintena de trabajos, "una especie de biografía temática: qué es lo que he ido escribiendo a lo largo de este tiempo, no en los libros, sino en trabajos que tienen que ver con los libros", explicó Ollero. El diputado estuvo acompañado por los profesores José Justo Megías y Leticia Cabrera, que hicieron una extensa presentación del invitado con un pormenorizado recorrido por su trayectoria profesional.

El también nombrado secretario general del Instituto de España ha publicado 35 libros, 381 artículos científicos y ha ofrecido más de un millar de conferencias en diferentes puntos del planeta, así como estancias en numerosos países durante su carrera profesional. Ollero, en su disertación ante un abarrotado salón de actos del Campus de Jerez, hizo un recorrido por algunos de los capítulos de la obra, "al que he añadido a cada cual, al final, un artículo de prensa que explica el contexto del que se trata", y que da prueba de su larga vinculación con los medios de comunicación. "Sí, porque es una forma de contactar con los ciudadanos. Lamento que hoy vayan desapareciendo los quioscos. La conexión con la opinión pública es importante porque lo primero, nos enseña a escribir a los que nos dedicamos tanto a leer".

Artículos, como el primero, que son un homenaje a sus maestros, "que son los que me daban ejemplos en mi juventud de lo que es ser universitario: alguien obligado a hacer algo por los demás", subrayó. Otros en los que se detiene para tratar en profundidad el Derecho y la interpretación, un tema al que recurrió en varias ocasiones durante su exposición y por el que le preguntaron los alumnos. Al respecto, aseguró que es "imposible aplicar una norma sin interpretarla. Es inevitable. Hay que razonar las decisiones judiciales". Apuntó que algo que complica mucho las cosas en España es no hacer las cosas bien, en referencia a la autonomía del Poder Judicial y su politización "por lo que llevamos 20 años peleándonos por esa historia. Una cosa es el poder y otra el saber. Cuando una institución aparece como la colonia de un partido, pierde legitimidad".

El Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alba Iulia (Rumanía), Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Medalla de la Orden del Mérito Constitucional (2022) y Cruz de Oficial al mérito por la República de Austria, también habló de dimisiones, tolerancia y verdad, e hizo referencia al Artículo 16, "que es lo mejorcito que tiene la Constitución", en el que entre otros puntos, "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Preguntado por el Derecho y la moral, recordó que el Derecho "es un mínimo ético para hacer posible la convivencia, no pretende hacer a la gente ni sabia ni rica ni santa. Es tan importante que ha sido revelado sobrenaturalmente para que no se nos olvide. Durante muchísimo tiempo, ha significado que los que tuvieron una connotación religiosa tenía más fuerza, hoy en día es un obstáculo. Si hoy dices que estás contra el aborto te dicen que eso es una cosa religiosa. Mire usted, está matando a un ser humano. Y el que tenga las agallas de decir que eso es un disparate, le dicen que es de ultraderecha- Pues me importa un rábano".

Los alumnos no cesaron de realizar preguntas, agradecidos por la presencia de Ollero, también sobre la causa gitana, cuando un joven aseguró que "sufre cierta discriminación que se nota en el ambiente. ¿Cree usted que hoy día es concebible que se sigan dando este tipo de comportamientos?". Ollero no negó que hay prejuicios y destacó que hay que "seguir trabajando para evitarlo, después de tantos siglos de convivencia".

El protagonista se marchó, agradecido, con el aplauso entusiasmado de los alumnos, que no perdieron hilo de su conferencia.